Wer wieder zurück ist

„Uns hat schon etwas gefehlt“, begründet Manfred Schnabel, Geschäftsführer von Expert Esch, warum der traditionsreiche, familiengeführte Mannheimer Elektrofachmarkt wieder auf den Maimarkt zurückgekehrt ist – „mit nagelneuem Ausstellungskonzept“, wie er betont. Zusammen mit prominenten Hausgeräte- und Kaffeemaschinenpartnern, die sich in eigenen hochwertigen Messeständen präsentieren, erwarten die Besucher laut Schnabel „viele Neuheiten und Messeschnäppchen und beste Beratung“. Obendrein werden alle größeren Geräte kostenlos nach Hause geliefert.

Bauhaus, im vergangenen Jahr nur sehr klein im Freigelände präsent, ist nun wieder „in gewohnter Art und Weise mit einem eigenen Zelt und breitem Produktangebot vertreten“, so Sven Unrath, Leiter Einkauf bei Bauhaus. Er verspricht „eine große Palette innovativer Produktneuheiten sowie zahlreiche Sonderaktionen“, etwa zu den Themen Balkonkraftwerke und Solaranlagen oder modulare Grillküchen. Zudem gebe es eine umfangreiche Sommermöbel Ausstellung, Mähroboter ohne Begrenzungsdrähte und sogenannte Rollbeton-Tapeten.

Wieder deutlich größer, aber nicht mehr in der Halle ist die Odenwald Quelle. Sie belegt eine 160 Quadratmeter große Fläche im Freigelände neben der Gartenmöbelausstellung der Firma Jäger. Aufgrund des damals noch relativ hohen Infektionsrisikos habe Odenwald Quelle im vergangenen Jahr erstmals das Außengelände genutzt, so Marketingchefin Christiane Schmidt. Das sei „sehr erfolgreich“ gewesen: „Die Außenfläche bietet eine hervorragende, gut funktionierende Infrastruktur“, sagt sie. Präsent bleiben will das Unternehmen in jedem Fall auf dem Maimarkt: „Gerade nach der Coronazeit haben wir alle gemerkt, dass der persönliche Austausch mit unseren Endverbrauchern und Kunden wichtiger denn je ist“, so Christiane Schmidt.

Die Privatbrauerei Eichbaum hat wieder einen eigenen Stand in Halle 41 – allerdings noch in der kleineren Version wie im vergangenen Jahr. Dort werden Bierspezialitäten, Malz-Limonaden und Neuheiten angeboten, etwa das neue alkoholfreie Ureich. Die Brauerei „beobachtet die weitere Entwicklung des Maimarktes aufmerksam und passt das Auftreten des Unternehmens an“, sagt Marketingleiter Holger Vatter-Schönthal. pwr