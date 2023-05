Seelentröster aus der Tüte

Sie sind echte Maimarkt-Profis: Schon seit Jahrzehnten pilgern Thomas und Monika Roslan von Kaiserslauten aufs Mühlfeld. „Das ist für uns einfach ein Muss“, gesteht die Rheinland-Pfälzerin. Da das Wetter jedoch auch mal Kapriolen schlägt, ist das Paar stets im Partnerlook mit Cowboyhüten gerüstet, die sie vor elf Jahren erstanden haben – natürlich an einem Maimarkt-Stand. Dieses Jahr haben die beiden vor allem an ihren Hund Aiko gedacht: „Für den gibt es Leckerlis, Rind und Ente, die mag er besonders, für uns französische Salami.“ Und was kommt echten Fans der Mannheimer Verbrauchermesse auf jeden Fall immer in die Tüte? Der 55-Jährige öffnet Selbige bereitwillig: „Schauen Sie gerne rein. Wir nehmen immer Puff-Reis-Schokolade mit. Die gibt’s nirgends so gut.“ Tatsächlich, und was für eine große Menge! Halt zwei echte Naschkatzen. mai

