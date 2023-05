Saftige Köstlichkeit

Sie liebt ihre Heimat Ecuador und deren Kultur. „Aber ich habe mich immer gefragt, wie man die Aromen unserer Früchte trotz Transport erhalten kann“, erzählt die Gründerin. Denn als Südamerikanerin wurde Paulina Carrera der Geschmack erntereifer Produkte bereits in die Wiege gelegt. Aber wie kann er unverfälscht nach Deutschland gelangen? Schockfrostung lautet die Lösung. Mit der Fruchtfleischkonzentrat-Erfindung Hilli Fruits lassen sich Eis, Joghurt und andere Süßspeisen einfach und ohne Schnippelarbeit verfeinern. Und für den Maimarkt hat Carrera Neuheiten im Gepäck: Bananen-, Mango- oder Maracuja-Chutneys sowie Brotaufstriche.

Der Name „Hilli“ kommt aus der ecuadorianischen Indianersprache Quichua und bedeutet Saft: „Mir liegt purer Fruchtgeschmack, den man das ganze Jahr über genießen kann, am Herzen.“ Das köstliche Ergebnis: die „Hilli Fruits“-Pürees aus 100 Prozent Obst ohne Zuckerzusatz. Längst zählt Carrera auch in der „Höhle der Löwen“ zu den Stars, denn Ralf Dümmel ist bei der temperamentvollen Erfinderin rasch auf den Geschmack gekommen.