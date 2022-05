Raum der Begegnung

„Nur vom Hörensagen“, wie sie zugibt, kannte Heike Springhart bisher den Mannheimer Maimarkt. Aber die neue Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Baden nutzte gerne sofort die Gelegenheit für einen Auftritt. Der Sozialverband BDH – Bundesverband Rehabilitation, der in Halle 5 täglich eine Vortragsreihe mit Chef- und Oberärzten zu medizinischen Themen organisiert, hatte sie zu dem Vortrag „Die Stärke der Verletzlichkeit – eine christliche Perspektive“ eingeladen.

Und so sprach die Theologin plötzlich über das Ringen mit dem Tod, den Tod als Zumutung und die Verletzlichkeit des Menschen. „Es ist mein Leib- und Magenthema, daher habe ich das gerne gemacht“, so Heike Springhart, auch wenn die Atmosphäre natürlich ungewohnt und „schon interessant“ sei. „Aber man trifft hier einen Querschnitt der Bevölkerung, und ich glaube, dass Kirche da sein muss, wo die Menschen sind, wo das Leben spielt, und das ist eben hier“, so die Landesbischöfin: „Es ist wichtig, dass es solche Räume der Begegnung gibt und dass wir als Kirche dort sind.“