Putzen leicht wie ein Luftkissen

Er und seine Frau haben sie selbst entwickelt und dafür auch Patente: spezielle Besen, ungewöhnliche Bürsten und allerlei andere praktische Helfer für den Haushalt aus Kunststoff. Joachim Huller war schon als Kind auf dem Maimarkt, denn den Stand in Mannheim betriebt die 1975 von seinen Eltern gegründete und nun von ihm geführte Firma Dragon aus Fischerbach im Ortenaukreis bereits seit Ende der 1970er Jahre. „Da hat uns etwas gefehlt“, sagt er über die zwei Jahre ohne Maimarkt, „denn wir haben viele Stammkunden und unsere Produkte sind bewusst nicht im Einzelhandel, denn sie sind vorführ- und erklärungsbedürftig“, so Huller.

Erfasst Tierhaare und Flusen

Das übernimmt am Dragon-Stand in Halle 18 zum Beispiel Wolfram Seudel. Er demonstriert dann, flink und mit ein bisschen Humor, wie gründlich die Besen und Bürsten dank der ganz speziell entwickelten V-förmigen Borsten wirken. „Das ist kein billiger Gummi, daher geben wir sechs Jahre Garantie“, betont er und zeigt, wie so ein Besen mit den speziell geformten Borsten Tierhaare ebenso wie Wollmäuse oder Flusen aus Teppichen und von Bodenbelägen aller Art effektiv entfernt. Man müsse nur „lose wie ein Luftkissenboot“ über den Boden streichen, ganz ohne Anstrengung und Kraft.

Auch als Schrubber ist das Produkt verwendbar oder zum Abziehen, ebenso zur Entfernung von Schnee vom Auto. „Es geht alles von minus 20 bis 100 Grad“, erläutert er. Dazu bietet er noch extra kräftige Bürsten für heftigen Dreck, etwa auf Blumenkästen, oder Fettreste, knickbare Besen für die Ecken und Kehrschaufeln an einem ganz langen Stiehl für alle, die Probleme haben, sich zu bücken. Aber warum heißt das Gerät ausgerechnet „V 7 Universalbesen“? „Es sind 690 Borsten drauf, und ich habe halt aufgerundet – V 6,9 hört sich doch blöd an“, sagt Huller lachend.

