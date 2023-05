Neues Format der Zelte

Stammbesuchern fällt es auf: Viele der Zelthallen sehen völlig anders aus als gewohnt. Tatsächlich stammen nur noch die Hallen der Tierschauzelte von der über 100 Jahre alten Firma aus Bad Dürkheim, die seit Jahrzehnten die komplette Zeltstadt für den Maimarkt geliefert und aufgebaut hat. Aus Altersgründen wolle der Inhaber aber kürzertreten, erklärt voller Bedauern Stefany Goschmann, die Geschäftsführerin der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft – und ist zugleich dankbar, dass die Firma wenigstens noch die Hallen für die Maimarkt-Schwesterveranstaltung in Villingen-Schwenningen, die Südwest-Messe mit knapp 700 Ausstellern, liefert.

Für Mannheim mit fast 1100 Ausstellern musste sich das Mannheimer Familienunternehmen aber andere Partner suchen. „Das war nicht so ganz, ganz einfach“, wie Stefany Goschmann eingesteht, sind doch viele Zelthallen inzwischen gar nicht mehr auf dem Markt, sondern dauerhaft für die Unterbringung von Flüchtlingen oder als Zusatzlager für die von Lieferschwierigkeiten geplagte Industrie genutzt. Letztlich teilen sich jetzt zwei Firmen den Auftrag, den Maimarkt aufzubauen. „Der Maimarkt wird ja immer ein bisschen unterschätzt, aber einer allein konnte es nicht“, so Goschmann. Die beiden Fachfirmen – eine aus Offenbach, eine aus Bad Königshofen – haben nun aber völlig unterschiedliche Formate und Konstruktionen errichtet. Für Aussteller und Besucher hat das den Vorteil, dass sie teilweise mehr Platz und deutlich breitere Gänge haben.

Besonders fällt das in den Hallen „Schlemmerland“ und „Wohnträume“ auf. Hier kamen erstmals Zelthallen mit einer Breite von 50 Metern und damit doppelt so breit wie bisher zum Einsatz, die wegen der freitragenden Konstruktion aber mit zwölf Metern auch deutlich höher sind. Im „Schlemmerland“ sorgt das für bessere Luft, zumal dort die Dächer aus lichtundurchlässigen Opak-Planen bestehen. „Die lassen keine Sonne durch, damit sich die Hallen nicht mehr so aufheizen“, erläutert Stefany Goschmann. pwr