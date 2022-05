Die Nase umweht ein Duftmix aus Minztee und Gegrilltem, an den Ständen bieten Händler aus Kenia oder Marokko leuchtend buntes Kunsthandwerk an. Und unter schattenspendenden Bäumen machen Tische und Bänke Appetit auf ein entspanntes Päuschen. Beim Bummel durch das Afrikanische Dorf auf dem Gelände des Deutschen Fertighauscenters können Maimarktbesucher eintauchen in eine Welt zwischen

...