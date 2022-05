Maimarkt als „Aufbruchsignal“

Als „Aufbruchsignal, das wir brauchen“ hat Oberbürgermeister Peter Kurz den Maimarkt bewertet. Beim traditionellen Rindfleischessen, das seit dem Jahr 1900 am letzten Tag der auf das Jahr 1613 zurückgehenden Veranstaltung mit Vertretern von Ausstellern und Politik stattfindet, beglückwünschte Kurz die Maimarkt-Chefin Stefanie Goschmann. „Der Maimarkt ist wieder da – was selbstverständlich klingt, aber nicht selbstverständlich ist“, verwies er auf die Absagen wegen Corona in 2020 und 2021 sowie die sehr kurzfristige Vorbereitung für 2022. Daher könne die Besucherzahl von 2019 kein Maßstab sein, betonte Kurz. Mehr als 200 000 Besucher und die überwiegend positive Bilanz der Aussteller seien dagegen „ein tolles Ergebnis und überaus erfreulich“, da „die Erwartungen übererfüllt“ worden seien. „Wir können sehr zufrieden sein“, meinte Kurz. pwr

