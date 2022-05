Krankenschwester mit Messeschatz

Er ist etwa 30 Zentimeter lang, sehr schmal und nicht etwa golden, sondern aus Metall: Der absolute Messe-Schatz, den Beate Lörner in der Halle 10 hebt. „So ein Ding suche ich schon jahrelang“, sagt die 76-Jährige, als sie die silbrige Pinzette aus ihrer Dutt zieht: „Die ist ideal zum Kochen, oder wenn einem mal die Brille zwischen die Autositze fällt.“ 40 Jahre habe sie als Schwester im Weinheimer Krankenhaus gearbeitet. Da weiß sie präzise Instrumente sicher zu schätzen? „Na klar.“ Derweil freut sich Willi Bugert schon auf eine Entspannungsmassage. In der Halle „Fit und gesund“ hat er zwei quietschgrüne Igelbälle erstanden, für sich und seine Frau. Der 76-jährige Hemsbacher ist der Mann von Beate Lörners Freundin. „Die wartet schon da vorne“, sagt er in Richtung Festzelt deutend, „wir müssen los“. Dann noch viel Spaß!

