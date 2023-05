Klavier zum Geburtstag

Sie mögen es, wenn in der Küche alles fein säuberlich abgepackt ist. Und so nimmt es auch nicht Wunder, dass es Renate und Eugen Ritter zu allererst mal die bunten, wiederverwendbaren Verschlussschienen mit sogenannter Zipping-Technologie angetan haben. „Da ist alles luftdicht und mottensicher verstaut“, erzählt die 69-Jährige. Und noch etwas Schönes zaubert sie aus ihrer Dutt: „Das gefällt mir besonders.“ Natürlich konnten sie und Ehemann Eugen kein Klavier für ihren Musikfreund erstehen, der bald Geburtstag feiert. Aber eine schmucke Klappkarte, die ein schwarzer Flügel auf weißem Grund ziert. Damit ist auch der 72-Jährige durchaus einverstanden. Auch wenn in seiner Maimarktdutt vor allem Reiseprospekte für den nächsten Camperurlaub Platz finden: „Von den Niederlanden“, verrät der Neckarhausener: „Das ist neben Frankreich unser Lieblingsland.“ mai

