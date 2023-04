Hauk eröffnet den Maimarkt

Er ist ja schon Stammgast: Minister Peter Hauk (CDU) wird erneut den Mannheimer Maimarkt eröffnen. Der aus Adelsheim im Odenwald stammende baden-württembergische Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz war auch 2022 und häufig vor der Corona-Pandemie der prominente Gast zum Auftakt der größten deutschen Regionalausstellung. Nun wird er mit Oberbürgermeister Peter Kurz am Samstag, 29. April, um 10 Uhr im Festzelt sprechen und sich dann bei einem Rundgang über die Angebote der Messe informieren. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte 2014 und 2018 bei diesem Anlass gesprochen.

Bauen und Sonderschauen

Der Maimarkt geht auf das Jahr 1613 zurück. Nach drei Jahren Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie hatte er 2022 wieder stattfinden dürfen – allerdings in viel kleinerem Rahmen als gewohnt, weil einige Firmen wegen Liefer- oder Personalproblemen pausieren mussten. Statt der sonst üblichen 47 Zelthallen gab es nur insgesamt 31 Hallen mit etwa 800 Ausstellern statt sonst 1400.

Nun geht es wieder bergauf: Die Ausstellungsgesellschaft kündigt „weit über 1000 Aussteller“ in 39 Hallen und auf dem großen Freigelände an. In der Mittelachse des Areals, das im vergangenen Jahr völlig frei war, stehen diesmal wieder drei Hallen – zwei für die großen Themen Bauen, Modernisieren und Energieeinsparung sowie eine Halle mit zahlreichen Sonderschauen, darunter „Unser Schulterschluss“ von Feuerwehren und Rettungsdiensten. Das Bauhaus belegt wieder eine komplette Halle. Sechs Hallen sind Neuheiten und praktischen Helfern rund um den Haushalt gewidmet, zwei Hallen Urlaub und Freizeit. Es gibt wieder Tierschauen, ein Spieleland und die Halle der Metropolregion. Der Vorverkauf der Eintrittskarten hat bereits begonnen.