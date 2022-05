Gute Gespräche

„Top, richtig gut“ – so fasst Thomas Mohr die Gespräche am Stand der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zusammen. Erstmals ist, parallel zum Präsidium, die Gewerkschaft in Halle 5 vertreten. Ein 18-köpfiges Team, darunter viele Mitglieder der Jungen Gruppe der GdP, teilt sich den ehrenamtlichen Standdienst. Ziel sei, so Mohr, den Menschen hinter der Uniform zu zeigen, über die Folgen zunehmender Gewalt gegen Polizisten und die in Baden-Württemberg geplante Einführung der Kennzeichnungspflicht aufzuklären. Dazu zeigt die GdP einen durch Farbbeutel verschmierten Einsatzanzug und einen durch Steinwürfe beschädigten Helm. Dass am Dienstag ein Mann nach einer Polizeikontrolle am Marktplatz ums Leben gekommen ist, habe bisher kaum eine Rolle am Stand gespielt, so Mohr. „Höchstens fünf“ Leute hätten ihn darauf angesprochen, „keiner aggressiv, die meisten verständnisvoll und mit der Frage, was dem vorausgegangen ist und Unverständnis, dass in sozialen Medien der Name des Polizisten genannt wurde“, so Mohr. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1