Ganzkörpertrockner und mehr Ungewöhnliches

Papierloses WC: Duschen, Föhnen, Duften lautet das Motto, und man kann das sogar für vier Personen vorab programmieren – und auf dem Maimarkt in einer Kabine ausprobieren. E Freigelände, Block 6

Luftreiniger: Es wurde für die Internationale Raumstation ISS entwickelt, ist nun aber auch hier zu haben – das mobile Luftreinigungsgerät, das aktiv Viren, Keime und Allergene in der Luft und auf Oberflächen neutralisiert, innerhalb einer Minute und ohne Ozon freizusetzen. Photokatalytische Ionisation heißt die Methode. E Halle 33

Essen zum Mitnehmen: „Meal Prep“ hört sich modern an, ist die Abkürzung für den englischen Begriff „meal preparation“, also Essensvorbereitung. Wie man leckere kleine Mahlzeiten zu Hause zubereiten und an den Arbeitsplatz mitnehmen kann, zum Beispiel in Einmachgläsern, zeigen die Meisterinnen vom Netzwerk Haushalt. E Halle 41

Kulturecke: Die neuesten Bücher, vorgestellt vom Autor persönlich, sowie Ensembles regionaler Veranstaltungshäuser wie Nationaltheaters, Rhein Neckar Theater, Karlstorbahnhof Heidelberg und Improtheater live auf der Bühne – all das bietet die Kulturecke. E Halle 16

Rente: Mancher kann es ja kaum erwarten oder will einfach mal wissen, was er später auf dem Konto hat. Die Deutsche Rentenversicherung gibt Auskunft über die voraussichtliche Rentenhöhe (bitte Personalausweis mitbringen!). E Halle 5

Polizeireiter: Noch sind sie in Straßenheim ansässig, auch wenn die Landesregierung sie nach Bruchsal abziehen will. Am Mittwoch, 4. Mai zeigen von 15 bis 16 Uhr die Beamten der Polizeireiterstaffel gemeinsam mit der Polizeihundeführerstaffel Auszüge aus ihrem Ausbildungsprogramm. E Reitstadion

Dusche: Ganzkörpertrockner pusten nach dem Duschen in wenigen Minuten trocken – wenn man es eilig hat oder in seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist. E Halle 11

Schwämme: Rein pflanzich und ganz ohne Plastik – das sind Luffaschwämme, bestehend aus dem getrockneten Fruchtfleisch der Luffagurke. E Stand im Fertighauscenter

Akkuschrauber: Die Pumpe für die Gartendusche wird vom Akkuschrauber angetrieben, wenn ein Stromanschluss im Garten fehlt. E Halle 37

Autos: Der „World Car of the Year“ in der Kategorie New Energie, der Hyundai Ioniq 5, ist da – und noch mehr Neuheiten: Die Langversion des neuen Grand Cherokee, der neue Alfa Romeo Tonale, viele neue Kia-Modelle, ob Elektro oder Hybrid, der neue Opel Astra als Plug-in-Hybrid oder der Corsa Elektro. Freigelände E Bock 8/9

Trommeln: Mal so richtig aus vollem Herzen trommeln – dazu gibt es täglich ab 11 Uhr Workshops vom Verein „Sunucraft Unsere Stärke“´, dazu Riesen-Seifenblasen und afrikanische Tänze, Kunsthandwerk, Kosmetik, Kleidung und Accessoires, Speisen und Gewürze, süßes Gebäck, Couscous, Kefta und viele weitere Spezialitäten. E Afrikanisches Dorf

Besondere Mode: Sie wendet sich an „Frauen mit Luxus-Körpermaßen“, von ganz klein wie XS, aber auch ganz groß von XXXL bis Sondermaße – die Mode von Ulrike Andersch und ihrem Label „Fine Reiff“, nach Kriterien der Nachhaltigkeit in Sachsen gefertigt. E Halle 39

Mehrweg-Trinkhalm: Er lässt sich auf einfache Art und Weise zum Reinigen in der Spülmaschine öffnen – der Trinkhalm der pfälzischen Firma Kaufmann aus Edelstahl mit Silikonmundstück. E Halle 43

Tortenguss: Kein Anrühren, kein Aufkochen, keine Wartezeit – der neue Tortenguss wird einfach aufgesprüht – fertig. Das Spray ist mit pflanzlichem Geliermittel hergestellt. E Halle 43

Schorle: Fertig gemischt ist der„Schorle in de Flasch“, süß oder sauer, mit Weißwein oder Rose und auch in ungewöhnlichen Sorten wie Schoko-Secco mit Flüssigschokolade. Das gibt es beim Weingut Roos, das eine kleine Bühne hat, mit der es „e bissl Woifeschdfeeling in die große Stadt bringen“ will. E Halle 9