Flinkes Multitalent

Die kleine Menschentraube am Stand in Halle 17 ist beeindruckt: Schließlich präsentiert Joachim Kronenwetter ein echtes Multitalent. Was auf den ersten Blick aussieht, wie eine ganz normale Gemüsereibe, durchaus handlich, nur eben etwas kompakter, kann nicht nur in allen möglichen Stärken würfeln, stifteln und in Scheiben schneiden. Vielmehr kann beim „Börner V5 Powerline“ das Gemüse über seitlich angebrachte Kammern auch gleich gewürzt und mariniert werden.

„Sehen Sie, da brauchen Sie nicht lauter unterschiedliche Gefäße und Küchen-Werkzeuge herumstehen haben“, versichert der Fachmann, während er flink Karotten und Kohlrabi in unterschiedliche Formen zerkleinert. Das System sei nicht nur platz-, sondern auch zeitsparend: „Denn Sie produzieren ja weniger Geschirr.“

An der Rückseite des Power-Hobels gibt eine Box als Fuß Halt und gewährleistet so einen sicheren Stand beim Reiben. Und noch eine gute Nachricht für alle ökologisch orientierten Abspülmuffel: Die Reibe ist zwar spülmaschinenfest, aber klares Wasser reicht zum Reinigen völlig aus. mai