Flaschenbier wie frisch gezapft

„Kleinste Schankanlage der Welt“ lautet das Motto am Stand von Taste the Heroe in Halle 20. Auch wenn das etwas übertrieben klingen mag: Tatsächlich bewirkt ein kleiner Flaschen-Aufsatz, dass Bier oder Softdrinks beim Einschenken durch eine spezielle Siebstruktur fließen und somit mehr Sauerstoff-Kontakt haben. Das Ergebnis: Kohlensäurehaltige Getränke sind im Geschmack milder, angenehmer, eben fast wie frisch gezapft. Thorsten Schäfer und Jürgen Schade erkämpften mit ihrer Erfindung 2019 in der TV-Show „Höhle der Löwen“ einen Deal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1