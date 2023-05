Fixe Lösungen für die Dutt

Eigentlich war sie ja dem neuen Thermomix-Häcksler auf der Spur. „Ich hab‘ für alle Sachen, die Zeit sparen, eine große Schwäche“, gesteht die 55-jährige Ludwigshafenerin. Doch das Zubehör war auf dem Maimarkt noch nicht im Einsatz. „Vielleicht nächstes Jahr“, tröstet Schwesterherz Birgit Ochmann, mit der Renate Ritter seit Jahrzehnten immer wieder aufs Mühlfeld pilgert. Und obwohl sie als Ernährungsberaterin auf Regionalität und hohen Vitamingehalt großen Wert legt, kommen aus der Dutt eine Menge Gewürzmischungen zum Vorschein. „Ja, klar sind selbstgemixte, frische Sachen besser“, räumt sie ein. „Aber wer hat im Alltag mit Kindern und voller Berufstätigkeit dafür Zeit?“Deshalb ist bei ihr auch schon mal etwas Vorgefertigtes erlaubt: „Natürlich in Maßen, denn der Teufel steckt in der Masse.“ Das rät sie auch allen, die gerne ein paar Pfunde loswerden wollen: „Von allem ein bisschen. Vor allem muss die Kalorienbilanz zwischen Nahrung und Bewegung stimmen.“ In diesem Sinne geht’s flott weiter zur nächsten Halle, denn Ehemann Rainer sucht nach einer Terrassenüberdachung: „Da gibt es hier tolle Sachen.“ mai

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1