Erste Hilfe seit sechs Jahrzehnten

Vom Pflaster und Blasen an den Füßen über Kreislaufprobleme bis zum Schlaganfall reichte das Spektrum: Über 250 mal haben die Johanniter bisher dieses Jahr auf dem Maimarkt, der heute zu Ende geht, Erste Hilfe leisten müssen. „Wir hatten sogar eine Netzhautablösung, das gab es noch nie – wir haben ihn gleich in die Klinik gebracht“, so Kai Mutschler, der Einsatzleiter der Johanniter. Es sei „deutlich ruhiger“ als in den vergangenen Jahren, auch wenn die Hitze der beiden vergangenen Tage manchem Maimarkt-Besucher zu schaffen gemacht hat.

Zunächst „ein Kraftakt“

An Werktagen sind zwölf bis 15 Johanniter-Mitglieder in der Sanitätsstation sowie als Fußstreife auf dem Mühlfeld unterwegs – elf Stunden am Tag. Am Wochenende wird die Zahl aufgestockt, auf 25 Helfer plus ein Notarzt. Dazu kommen weitere drei Sanitäter für das Reitturnier. Zwischen 80 bis 90 Ehrenamtliche aus dem Ortsverband waren dazu dieses Jahr auf dem Maimarkt. Sie zu gewinnen, sei nach zwei Jahren ohne Maimarkt zunächst ein Kraftakt gewesen, sagt Kai Mutscher, denn es habe ja lange gar keine Großveranstaltungen mit Sanitätsdiensten gegeben. „Als es wieder losging, dann ging es wieder“, so Mutschler.

„Aber die Stimmung ist gut, alle sind gerne dabei“, bekräftigt Andre Kühner, der Ehrenamtskoordinator im Regionalverband Baden. „Das passt – es ist schön, zu sehen, dass alle Spaß bei der Arbeit haben und gut zusammenwirken“, so Reiner Fleischer, der neue Regionalvorstand der Johanniter, der sich oft selbst vor Ort informierte – am Stand der Johanniter beim „Schulterschluss“ ebenso wie beim Sanitätsdienst. Immerhin ist der Maimarkt mit elf Tagen der längste Einsatz, den die Mannheimer Johanniter ehrenamtlich stemmen – und obendrein der mit der längsten Tradition. Die vor 70 Jahren gegründeten Johanniter übernahmen vor 60 Jahren den Maimarkt-Dienst. „Wenn der Maimarkt nicht zwei Jahre ausgefallen wäre, könnten wir dieses Jahr Jubiläum feiern“, erzählt Andre Kühner.

