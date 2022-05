Engagierte Retter einer Obstsorte

„Wir sind zwei Verrückte“, sagt Rainer Stadler und lacht. Denn das Herzensanliegen von ihm und seiner Partnerin Ellen Müller ist, eine vom Aussterben bedrohte Obstsorte zu retten. „Quittenprojekt Bergstraße“ nennt sich ihre Initiative, die sich am Stand des Landwirtschaftsministeriums in Halle 41 präsentiert. Ihre selbst hergestellten Fruchtaufstriche sowie Quittensenf, Quittenchutney, Quittensirup, Quittenschorle und sogar Quittensecco gibt es aber nur noch am Mittwoch auf dem Maimarkt – denn zeitlich schaffen sie es nicht, die ganzen elf Maimarkt-Tage den Stand zu besetzen, da sie fast alles selbst machen, ganz wie eine traditionelle Manufaktur.

Ellen Müller und Rainer Stadler vom Quittenprojekt Bergstraße. © Ruffler

Eigentlich ist er Industriemeister, sie Krankenschwester. Sie leben auf einem über 200 Jahre alten, innerörtlichen Bauernhof in Sulzbach an der Bergstraße. Seit Generationen in Familienbesitz, wurde auf dem Hof bis in die 1960er Jahre Land- und Viehwirtschaft betrieben. Sie wollten den Hof 2009 reaktivieren und ein brachliegendes Familiengrundstück neu nutzen. Gerne erinnerten sie sich an den Geschmack der Quitte. „Einzigartiges Aroma, aber roh nicht genießbar und nur sehr aufwendig zu verarbeiten“, so Stadler.

Daher sei die Quitte aber, „obwohl seit Tausenden von Jahren geschätzt und sogar schon von Hippokrates erwähnt, in Vergessenheit geraten“, bedauert Stadler. Bis vor 100 Jahren sei die Quitte übliche Heilpflanze und Nahrungsmittel gewesen. Nun aber wären von den ursprünglich 200 Sorten „kaum noch welche zu bekommen“, sagt er: „Man stolpert in jeder Baumschule immer über die gleichen Sorten, alle haben nur noch ein paar Klassiker, der Rest ist schon ganz oder fast verloren gegangen“, klagt er.

Müller und Stadler wollten „etwas gegen das Verschwinden dieser Obstsorte tun und die Vielfalt erhalten“, sagt er. So kam die Idee zu dem Projekt zustande. „Wir haben ein Buch mit allen Quittensorten und versuchen bundesweit, an Pflanzen zu kommen und sie heranzuziehen“, erzählt er. Inzwischen haben sie rund 700 Quittenbäume in etwa 60 verschiedenen Sorten gepflanzt.

Ernte und Verarbeitung machen sie überwiegend selbst – außer bei Spezialprodukten wie dem Secco. Aber alle Quitten werden einzeln von Hand gewaschen, von ihrem Fruchtflaum befreit, die Kerngehäuse entfernt, die Fruchtaufstriche handgerührt und manuell abgefüllt – ohne Aroma-, Farb- oder Konservierungsstoffe. Der Verkauf läuft seit 2016, als nach der ersten größeren Ernte ihr Quittenprojekt so richtig anlief und in die Vermarktung ging, in einem eigenen Hofladen oder über das Internet.

Koch Eberhard Braun, der für die Kampagne „Schmeck den Süden“ des Landes auf dem Maimarkt kocht, verwendet gerne Produkte des Quittenprojekts – und hatte die Idee, dass sie sich auf dem Maimarkt präsentieren könnten. Die Resonanz bei den Maimarktbesuchern sei „sehr gut, es wird super angenommen“, sagt Rainer Stadler. Ihm fällt aber auch auf, dass zwar ältere Menschen alle noch Quitten kennen, „bei Jüngeren wird es schon schwieriger“.