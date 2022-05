Dem tristen Design-Mief ein Ende setzen

Unterwasserwelten, die fast dreidimensional und so real wirken, als würden die abgebildeten Riesenschildkröten, die sich zwischen Felsen tummeln, direkt auf den Betrachter zuschweben. Weltmetropolen erstrahlen in surreal-intensivem Licht, Klimts Frauenfiguren in glänzendem Gold. Doch was Lady James Meret, alias Meret Bar, an ihrem kunterbunten Stand in Halle 40 präsentiert, sind keine Plakate, sondern Trolleys, die dem üblichen Rolltaschen-Design-Mief in Anthrazit, Schwarz oder Silbergrau ein entschiedenes Ende setzen.

Und wie kam die Österreicherin auf die witzige Idee? „Aus schierer Not“, sagt sie lachend: „Schauen Sie mich doch an.“ In Ordnung. Also auf dem Shirt schnurrt eine Raubkatze mit strahlend blauen Augen zwischen einem Lederjäckchen in Neonpink, die Hüfte ziert eine rote Pailetten-Tasche über Blumenprint-Leggings. Dazu trägt Lady James Meret goldene Stiefel mit pinkfarbenen Schnürsenkeln und Stulpen. Kurzum: Dezent war gestern. „Ja, ich hatte dieses langweilige Rollkoffer-Image satt. Und es fand sich einfach keine optisch akzeptable Alternative, die zu meinem Stil passt.“ Meret war fest davon überzeugt, eine Marktlücke entdeckt zu haben. Bunt und frech wünschte sie sich ihren Traum-Trolley. Und so ließ die gelernte Theater- und Musicalregisseurin eine ganze Reihe von Prototypen zu den Themen Wildtier, Natur, Kunst, Food und Weltmetropolen produzieren. Inzwischen sind es 175 unterschiedliche Motive. Je nach Kundenvorstellung und mit einem Aufpreis von 100 Prozent verwirklicht die Designerin auch Wunsch-Motive, Portraits vom Lieblingstier oder mit einem selbst fotografierten Foto: „Das wäre dann ein absolutes Unikat.“

Die hüfthohen Rollkoffer bestehen aus strapazierfester Lkw-Plane und halten bis zu 35 Kilo Last aus. Sie sind handgefertigt und laut ihrer Schöpferin „unkaputtbar“. Und wem es angesichts seines schrillen Hinguckers nach einer gewissen Zeitspanne doch etwas zu bunt wird: Die Tasche lässt sich vom Gestell abnehmen und austauschen. Viel mehr Flexibilität und Originalität gehen wohl kaum.