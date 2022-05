Das erwartet Besucher am Donnerstag auf dem Maimarkt

Mannheim. Sie stoppen die aufgemotzten, oft laut röhrend durch die Quadrate fahrenden schnellen und teuren Sportwagen: Ermittlungsgruppe Poser nennen sich die Spezialisten der Verkehrspolizei mit Zusatzausbildung, die im Sommer für ihre Kontrollen in der Mannheimer Innenstadt bekannt sind. Heute kommen diese Beamten zum Maimarkt, um auf dem Stand der vom Polizeipräsidium in Halle 05 über ihre Arbeit zu sprechen und sie vorzustellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer wissen will, was er nach dem Berufsleben auf dem Konto hat, der bekommt - mit Personalausweis - den ganzen Tag ebenso in Halle 5 Auskunft über sein Versicherungskonto am Stand der Deutschen Rentenversicherung.

Im Freigelände gibt es den ganzen Tag Infos zu Erster Hilfe am Tier und historische Feuerwehrfahrzeuge zu sehen. Ranger vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald sind am Stand der Metropolregion zu Gast.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Reihe der medizinischen Fachvorträge von Chef- und Oberärzten für Laien geht es um 10.30 Uhr um „Blutverdünnung – wer braucht sie wirklich und was ist zu viel?“ mit Daniel Dürschmied, Direktor der I. Medizinischen Klinik, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, Hämostaseologie am Universitätsklinikum Mannheim. Um 11.30 Uhr folgt ein Vortrag „Personalisierte Onkologie“ von Tobias Boch, Abteilung Personalisierte Onkologie mit Schwerpunkt Lungenkarzinom der Universitätsmedizin, und um 12.30 Uhr folgt der Vortrag „Diabetes mellitus: Entstehung, Folgen und Behandlung“ von Hans-Peter Hammes, Sektionsleiter Endokrinologie/ Diabetologie, V. Medizinische Klinik Mannheim der Universitätsklinik.

Auf der Kulturbühne ist von 13 bis 14 Uhr das Impro-Theater Mannheim zu Gast. Um 15 Uhr folgt eine Lesung und Signieren mit Manfred Klenk, dem Autor vom "Leipziger Skizzenbuch - Lyrik" und danach eine Lesung mit Wilfried Wambold aus seinem Kinderbuch "Ufo-Alarm - Aliens in der Pfalz".

Die Schornsteinfegerinnung gibt in der Halle des Handwerks um 14 Uhr Tipps zu „Heizen mit festen Brennstoffen, der Schornstein gehört dazu“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schließlich zieht die Ausstellungsgesellschaft heute eine Zwischenbilanz, wie zufrieden sie und ein Querschnitt der Aussteller mit der ersten Halbzeit des Maimarktes sind, der noch bis einschließlich Dienstag, 10. Mai geht.