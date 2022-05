Das Eis zu den Normannen

Muskatnuss und kandierte Birnen heißt die Sorte, und auf dem Maimarkt hatte sie jetzt am Stand der Metropolregion Premiere: Mit diesem Eis, eigens dafür kreiert von der Eismanufaktur Fontanella, machen die Reiss-Engelhorn-Museen nun Werbung für die ab September laufende Sonderausstellung „Die Normannen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Speiseeis gab es zur Zeit der Normannen nicht, aber diese Zutaten“, erläutert Benjamin Hoffmann von Fontanella, wo die neue Sorte jetzt in Q 7 und O 4 zu haben ist. Dass es diese Sorte wird, haben die Kunden per Abstimmung entschieden. „Es gab auch ein Brombeerensorbet, aber das Milcheis mit Muskatnuss hat mit 56 Prozent gewonnen“, erläutert Norman Schäfer von der Marketingabteilung der Reiss-Engelhorn-Museen. Eine „kulinarische Begleitung“ zu großen Sonderausstellungen habe sich schon früher bewährt, daher freut er sich wieder über die Zusammenarbeit mit Fontanella.

„Lust, etwas zu unternehmen“

N. Schäfer (v.l.), B. Hoffmann, E. Hoogenberg und E. Lorsch. © vrrn

Am Stand der Metropolregion präsentierten Schäfer sowie Lucia Stockinger, Emily Hoogenberg und Elena Lorsch aber nicht nur die geplante kulturhistorische Ausstellung, wie aus Wikingern Normannen wurden. Ab Mai läuft schon die neue Mitmach-Ausstellung „Unsichtbare Welten“ zu naturwissenschaftlichen Phänomenen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann, mit vielfältigen Mitmach-Stationen, von denen eine schon auf dem Maimarkt in Teilen aufgebaut war. Dafür hätten sich „besonders Großeltern, die mit ihren Enkeln kommen wollen, und natürlich viele Familien mit Kindern interessiert“, so Norman Schäfer. Die Resonanz auf dem Maimarkt erlebe er als „durchweg positiv“, weil gerade in die Halle der Region gezielt das interessiere Publikum komme. „Man spürt auch richtig, dass die Leute wieder Lust haben, etwas zu unternehmen, dass sie erlebnishungrig sind“, so Schäfer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2