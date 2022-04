Busse und Bahnen fahren öfter

Der Maimarkt ist mit allen Verkehrsmitteln bequem und zügig zu erreichen. Neben dem Großparkplatz gibt es viele weitere Parkplätze, zum Beispiel im Bereich der SAP Arena. Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn und S-Bahn halten in kurzem Takt an der Station Arena/Maimarkt, von dort aus geht es mit dem Bus weiter direkt vor dem Haupteingang. Die Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) bietet während des Maimarkts Zusatzfahrten auf der Stadtbahnlinie 6/6A sowie auf den Buslinien 45 und 50 an.

Die Stadtbahnen der Linie 6/6A werden täglich von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr von den jeweiligen Endstellen Neuostheim bzw. SAP Arena S-Bahnhof direkt bis zur Haltestelle Maimarkt verlängert. Damit besteht eine umsteigefreie Direktverbindung zum Maimarkt aus beiden Richtungen. Zusätzlich verkehrt täglich von 8 Uhr bis 19 Uhr die Maimarktlinie 9 im 20-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen MA- Hauptbahnhof und SAP Arena S-Bahnhof über Tattersall – Luisenpark – Neuostheim und Maimarkt. Die Stadtbahnlinie 9 Express fährt dagegen auch in der Hauptverkehrszeit von Bad Dürkheim kommend nur bis Luisenpark/Technoseum.

Die Buslinien 45 und 50 fahren zwischen SAP Arena S-Bahnhof und Waldhof so, dass ein Zehn-Minuten-Takt entsteht. An Sonn- und Feiertagen wird die Buslinie 50 auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet. Die Buslinie 45 verkehrt nicht.

Eintritt und Mieträder

Das regionale Radvermietsystem „VRNnextbike“ wird links vor dem Haupteingang installiert. Dort befinden sich auch zahlreiche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

An der Tageskasse zahlen Erwachsene 8,50 Euro, Kinder (6 bis 14 Jahre) und Mitglieder von Gruppen 5 Euro. Die Eintrittspreise sind nicht gestiegen. Für Nachmittagsbesucher bietet das Nach-16-Uhr-Ticket für 4,50 Euro an allen elf Tagen ab 16 Uhr Einlass zum Maimarktgelände. Empfehlenswert ist das VRN-Maimarkt-Ticket: Im Preis von nur 10 Euro für Erwachsene und 5,50 Euro für Kinder sind Hinfahrt, Eintritt und Rückfahrt enthalten. pwr