Bosbach spricht zum Mittelstand

Er hat kein politisches Amt mehr, aber ist oft noch Gast in Talkshows – und kommt nun nach Mannheim: Wolfgang Bosbach. Am Sonntag, 8. Mai, wird er der prominente Redner beim „Frühschoppen des Kurpfälzischen Mittelstandes“ auf dem Mannheimer Maimarkt sein.

Der Maimarkt findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ab 30. April statt – das steht ja schon länger fest, auch wenn sich die Aufteilung des Geländes ändert, es weniger Zelthallen und mehr Freigelände gibt (wir berichteten). An vielen Details, Plänen und Verträgen arbeitet das Team der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft noch, denn die Vorbereitungszeit ist ja viel kürzer, da lange nicht klar war, welche Corona-Auflagen gelten. Doch nun ist sicher, dass es einen der großen, beliebten Programmpunkte auf jeden Fall geben wird. Schließlich ist er seit über 40 Jahren fester Bestandteil des zweiten Maimarkt-Sonntags.

„Ich bin heilfroh, dass wir nach zwei Jahren Abstinenz diese traditionelle Veranstaltung wieder aufleben lassen können“, freut sich Alexander Fleck. Der Feudenheimer CDU-Stadtrat, Kreisvorsitzende der Mittelstandsvereinigung Mannheim (MIT) sowie Mitglied des MIT-Landes- und Bezirksvorstandes ist der Hauptorganisator des Vormittags und wird die Gäste begrüßen. Als Ausrichter fungiert aber nicht nur die MIT Mannheim, sondern auch die MIT Bergstraße, dazu der Bund der Selbständigen (BDS) Rhein-Neckar, die Kreishandwerkerschaft und der Kreisbauernverband.

Keine Einschränkungen

Das führte in den zurückliegenden Jahrzehnten stets zu einem sehr gut gefüllten Festzelt mit 1500 bis 1800 Zuhörern, überwiegend Unternehmern, Freiberuflern und Handwerkern sowie Landwirten. Oft kamen dazu prominente Bundes- und Landespolitiker. „Auch wenn Wolfgang Bosbach kein aktiver Politiker mehr ist, ist und bleibt er ein sehr guter Redner mit analytischem Verstand“, ist Alexander Fleck dankbar, dass er den 69-Jährigen gewinnen konnte.

2017 hatte er nach 23 Jahren Mitgliedschaft im Bundestag, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und als Vorsitzender des Innenausschusses, nicht mehr kandidiert. Aber er ist bekannt dafür, ohne Scheu Position zu beziehen und stets mitreißend und anschaulich das Weltgeschehen zu kommentieren. „Deutschland in der aktuellen Krise“ lautet das Motto seines Vortrags in Mannheim – und das spricht dafür, dass er ganz frei alles aufgreifen will, was seine Zuhörer Anfang Mai beschäftigt.

Bosbach wird gegen 10 Uhr zu einem kurzen Rundgang auf dem Maimarkt erwartet und dann ab etwa 10.30 Uhr im Zelt sprechen. Fleck, sein Team und die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft mussten lange mit verschiedenen Varianten planen. Nach jetziger Rechtslage gibt es aber Anfang Mai keine Einschränkungen mehr wegen der Corona-Pandemie.