Appell gegen Flächenfraß

„Ländle leben lassen“ – unter diesem Motto tritt der Kreisbauernverband beim Maimarkt auf. Landwirte seien „Garanten für die Produktion regionaler Lebensmittel“ und leisteten einen wichtigen Beitrag zu Artenvielfalt und Naturschutz, sagte Jürgen Maurer, Vizepräsident des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg, bei der Eröffnungsrede im Festzelt. Zugleich appellierte der Repräsentant der 39 000 familiengeführten landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg an die Landesregierung, „den Flächenfraß einzudämmen“. Mehr als sechs Hektar unbebauter Natur gingen im Land im Schnitt täglich für neue Siedlungs- oder Verkehrsflächen verloren, mahnte er. „Das müssen wir endlich stoppen, denn es bedeutet den unwiederbringlichen Verlust von Böden und damit Ressourcen“, warb Maurer für einen Volksantrag.

Dabei handelt es sich um ein in der Landesverfassung verankertes Instrument, mit dem 0,5 Prozent der Wahlberechtigten (derzeit rund 38 000 Personen) mit ihrer Unterschrift den Landtag zwingen können, sich mit einem Thema zu befassen. Die Bauern haben die Initiative dazu mit Naturschutzverbänden, aber auch dem Alpenverein oder dem Landesjagdverband gestartet. Beim Maimarkt macht der Kreisbauernverband mit einem Stand in der Halle 41 darauf aufmerksam und sammelt Unterschriften. Als Blickfang dient ein Modell, ähnlich einer Modelleisenbahnanlage. Es macht deutlich, dass Verkehrs-, Wohnbau- und Industriefläche immer weiter zunehmen, der Anteil von Feldern und Grünflächen aber abnimmt. Dieses Modell sei „gerade bei Kindern sehr beliebt“, erzählt Hanspeter Schuhmann vom gleichnamigen Obsthof in Ladenburg. Er zählt – wie auch der Mannheimer Bauer Merz aus Sandhofen – zu den Landwirten, die sich beim Standdienst auf dem Maimarkt abwechseln. Bisher sei die Reaktion auf das Thema bei den Maimarktbesuchern aber „eher noch verhalten“, bedauert Schuhmann, „dabei betrifft uns das doch alle!“ Was aber gut ankommt, ist sein Apfeleis. pwr