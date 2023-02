Karriereschub zu jeder Zeit und ohne NC

Was kann ich mit einem Psychologie-Studium anfangen?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie wollen mit Menschen arbeiten? In der Wirtschaft, im Gesundheitswesen oder im Marketing? Dann ist ein Psychologie-Studium an der SRH Fernhochschule die perfekte Grundlage für Ihre Karriere. Business Coach, Recruiter, Online-Marketing-Manager, Produktentwickler, Psychologe oder Journalist – der Arbeitsmarkt für Psychologen ist äußerst vielfältig. Für viele spannende Berufe mit hervorragenden Zukunftsperspektiven vermittelt das Psychologie-Studium die entscheidenden Skills. Grundsätzlich steigern psychologische Kenntnisse in fast allen Berufen Ihre Karrierechancen.

Welche Vorteile bietet das Fernstudium an der SRH?

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung und Gesundheit Warum Studis bei SRH in einem Gefängnis lernen Mehr erfahren Netzwelt Mehr Umsatz durch SEO – ein Interview mit dem SEO-Experten Nikita Yatsun Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Auszeichnungen Wie aus einem Karlsruher Musiker ein Mannemer Bloomaul wird Mehr erfahren

Ein Fernstudium an der SRH ist so individuell wie Sie selbst! Sie sind zeitlich flexibel, können immer und von jedem Ort aus am Studium teilnehmen. Berufsbegleitend, mit Kind oder in höherem Alter: Wir passen Ihr Studium an Ihre persönliche Lebenssituation an.

Wie hoch ist der Nummerus Clausus (NC)?

Eine nicht so gute Abiturnote ist kein Hindernis: Für das Psychologie-Studium an der SRH Fernhochschule gilt kein NC (häufig 1,3) und es gibt auch keine Wartesemester. Selbst Abitur oder Fachhochschulreife sind keine zwingenden Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium. Was Sie aber mitbringen sollten: Empathie und Einfühlungsvermögen, emotionale Belastbarkeit, soziale Kompetenzen und analytische Fähigkeiten.

Wie lange dauert das Psychologie-Studium an der SRH Fernhochschule?

Beim Online-Abendstudium mit festen Abendterminen umfasst die Regelstudienzeit 6 Fachsemester. Eine kostenlose Verlängerung um die Regelstudienzeit ist möglich. Das Online-Abendstudium beginnt immer am 1. April oder am 1. Oktober.

Noch flexibler sind Sie mit unserem bewährten Fernstudium ohne feste Termine, das Sie immer zum Monatsanfang aufnehmen können. Die Regelstudienzeit umfasst hierbei ebenfalls 6 Fachsemester und ist bei Bedarf verlängerbar.

Bei beiden Studienformen werden Sie von unseren Dozentinnen und Dozenten intensiv unterstützt.

Welchen Abschluss kann ich an der SRH Fernhochschule erwerben?

Sowohl das Online-Abendstudium als auch das Fernstudium schließen Sie mit dem Bachelor of Science (B.Sc.) ab.

Welche psychologischen Inhalte werden an der SRH Fernhochschule vermittelt?

In beiden Studienformen bieten wir neun Spezialisierungen an: Arbeits- und Organisationspsychologie, Digitale Psychologie, Integrative Lerntherapie, Interkulturelle Wirtschaftspsychologie, Klinische Psychologie, Markt- und Werbepsychologie, Medien- und Kommunikationspsychologie, Pädagogische Psychologie und Kompetenzentwicklung sowie Gesundheits- und Rehabilitationspsychologie.

Wie angesehen ist die SRH Fernhochschule?

Die SRH Fernhochschule ist die größte private Hochschule in Baden-Württemberg und verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Fernstudium. 2023 ist die SRH Fernhochschule zum fünften Mal in Folge zur beliebtesten Fernhochschule Deutschlands gewählt worden.

Wo gibt es noch mehr Informationen zum Studium an der SRH Fernhochschule?

Neugierig geworden? Dann schnuppern Sie doch mal rein und bestellen Sie sich – kostenfrei und unverbindlich – unser ausführliches Infomaterial. Und wenn Psychologie für Sie nicht das Richtige ist: Die SRH bietet Ihnen 23 Bachelor- und 23 Masterstudiengänge, 60 Zertifikate und 6 MBA-Studiengänge. Also: worauf warten?