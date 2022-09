Fit für den digitalen Wandel

Bildungswerk: Trainings für Ausbildungsverantwortliche

Die Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung in der Ausbildung schreiten immer schneller voran. Umso wichtiger sind Qualifizierungen, die vom Umfang her gut in den Alltag von Ausbildungsverantwortlichen in Unternehmen und Schulen integrierbar und praxisnah gestaltet sind. Die Trainings des NETZWERKS Q 4.0 wurden gemeinsam mit Ausbildungsverantwortlichen entwickelt. Sie finden überwiegend online und teilweise in Präsenz statt. Teilnehmende schätzen besonders den Austausch innerhalb des Netzwerks. In Baden-Württemberg, der Pfalz und dem Saarland unterstützen die jeweiligen Ansprechpartner vor Ort. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. Mehr Informationen: https://netzwerkq40.de/de/ pr

Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V.

Friedrichsring 46,68161 Mannheim | Kay Schweikert

Telefon: 0173/402 74 17 | www.biwe.de | schweikert.kay@biwe.de