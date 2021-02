Die Produzenten des Fairen Handels in Afrika, Asien und Lateinamerika leiden enorm unter den Auswirkungen der Coronakrise. Fairhandels-Importeure, Lieferanten der 900 Weltläden in Deutschland, haben ihre Produzenten mit erheblicher finanzieller Nothilfe, der Aufrechterhaltung der Bestellungen und Vorauszahlungen unterstützt. Mit viel Engagement halten auch die ehrenamtlich Mitarbeitenden den Weltladen in Wallstadt (Römerstraße 28) offen, die Öffnungszeiten sind mittwochs bis freitags jeweils von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 12. 30 Uhr. „Dank unserer treuen Kundschaft und auch vieler Neukunden sind wir ganz gut durch die Corona-Krise gekommen“, sagt Barbara Schmidt-Weiser vom Weltladen Wallstadt.

AdUnit urban-intext1

Mit der Aktion #fairwertsteuer haben die Weltläden und Kunden noch ihre internationale Solidarität verstärkt. Dabei wurde die Mehrwertsteuer-Absenkung nicht an die Kunden weitergegeben, sondern kam über einen Fonds Fair-Handels-Produzenten zugute. „Für uns als Weltladen Wallstadt war klar, dass wir uns an der Aktion beteiligen“, so Schmidt-Weiser. „Wir konnten dabei 1 100 Euro spenden. So können wir die Produzenten stärken, damit sie und ihre Organisationen die Krise hoffentlich gut überstehen“. scho