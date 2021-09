Weiter eine „Mangelsituation“

In Wallstadt sind Plätze in Kindergarten und Krippe nach wie vor Mangelware. Der Stadtteil gelte als „teilweise unterversorgt“, räumte Andrew Ballantyne vom Jugendamt in der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Wallstadt ein. Man müsse derzeit leider einer „Mangelsituation hinterherlaufen, weil wir in den vergangenen Jahren nicht ausreichend ausgebaut haben“, so Ballantyne.

Die Bezirksbeiräte interessierten sich für konkrete Zahlen, wie viele Kinder unversorgt sind, und was die Stadt dagegen unternehmen will. Laut Ballantyne gab es zum Stichtag 1. April zehn, zum weiteren Stichtag 1. Juli 15 unversorgte Kinder im Krippenalter, also unter drei Jahre. Am 1. April habe es zudem sechs „Krippenrückstaukinder“, wie er es nannte, gegeben – also Mädchen und Jungen, die das Kindergartenalter erreicht haben, aber wegen fehlender Plätze nicht wechseln konnten, sondern weiter in der Krippe bleiben mussten. Zudem seien am 1. Juli 13 Kinder über drei Jahren ohne Betreuung im Stadtteil geblieben.

„Das heißt: Eine halbe Gruppe fehlt“, verdeutlichte CDU-Bezirksbeirätin Heidrun Back, die selbst Erzieherin ist. Dabei sei es doch wichtig, dass den Kindern ein Platz vor Ort zur Verfügung gestellt werden könne, denn nur so bauten sie und auch ihre Eltern entsprechende soziale Beziehungen im Ort auf, was später für die Schulzeit wichtig sei, aber auch langfristig dem Kind und dem Stadtteil zugutekomme.

Ballantyne dagegen sagte, angesichts der – wie er meinte – „Mangelsituation“ sei es den Eltern zuzumuten, lange Wege in Kauf zu nehmen. Die Rechtssprechung lasse da 30 Minuten oder fünf Kilometer zu. Die Stadt wolle aber nach dem Motto „Kurze Beine, kurze Wege“ Plätze im Vorort anbieten und plane daher ja auch die Bebauung des alten Festplatzes in der Amorbacher Straße mit einem Kinderhaus. „Das wird aber noch gewisse Zeit dauern“, so der Vertreter der Stadtverwaltung, denn noch laufe das Bebauungsplanverfahren. Bezirksbeirat Thorsten Schurse (SPD) mahnte aber, diese Einrichtung wenigstens groß genug zu dimensionieren, und betonte, „dass wir auch bis dahin ein bedarfsgerechtes Angebot brauchen!“ Schließlich bestehe ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, erinnerten sowohl Schurse als auch Bernd Konetschny (CDU).

„Wir werden dranbleiben“

Wie Ballantyne sagte, setzt die Stadt neben dem Bau von Kinderhäusern zudem auf Kindertagespflege. „Wir sehen da großes Potenzial“, meinte er. Immerhin sei es gelungen, die Zahl der in der Kindertagespflege tätigen Personen in Mannheim in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren von 700 auf etwa 820 zu steigern. Auch dies sei ein „den Rechtsanspruch erfüllendes Angebot“. „Man bekommt eine Qualifizierung und eine Entschädigung“, warb Ballantyne darum, dass sich mehr Männer und Frauen zu dieser Tätigkeit bereitfinden – ob in der eigenen Wohnung oder angemieteten Räumen. Christel Sponi (SPD) wollte dazu aber viel mehr Details wissen.

Nach Angaben von Ingeborg Reinhard-Meyer, der dafür zuständigen Abteilungsleiterin beim Jugendamt, werden derzeit zehn Mädchen und Jungen aus Wallstadt in zwei Gruppen der Kindertagespflege betreut. Vor der Corona-Pandemie waren es bis zu 13, zwischenzeitlich sank die Zahl auf acht. „Wir hatten einen eindeutigen Einbruch“, verwies sie auf die Folgen der Corona-Pandemie. Einige Tagesmütter oder -väter hätten vorübergehend diese Arbeit aufgegeben, so in Wallstadt eine Tagespflegeperson.

Die Stadt versuche intensiv, weitere Menschen für diese Tätigkeit zu gewinnen. So habe es im vergangenen Jahr 23, in diesem Jahr bereits 20 Werbeaktionen gegeben – womit sie die Auslage von Faltblättern oder Plakaten beim Bürgerdienst, in Apotheken, Läden, Kirchen oder bei Ärzten meinte. 2020/21 sei es aber „bisher nicht gelungen, jemand in Wallstadt neu zu gewinnen“, bedauerte Ingeborg Reinhard-Meyer, „wir werden aber dranbleiben“, versprach sie und appellierte auch an die Bezirksbeiräte: „Machen Sie mit Werbung!“