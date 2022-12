Weihnachtsbäume am Nikolaustag in Mannheim-Wallstadt gestohlen

Mannheim. Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Weihnachtsbäume in Mannheim-Wallstadt gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie zwischen Dienstag, circa 19.15 Uhr, und Mittwoch, 8.20 Uhr das Kassenhäuschen eines Weihnachtsbaumverkaufstandes in der Normannenstraße auf und kletterten anschließend über dessen Dach auf ein Schwerlastregal im Inneren des umzäunten und mit Schlössern gesicherten Areals. Es wurde eine unbekannte Anzahl an Weihnachtsbäumen entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der besagten Nacht gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Mannheim Feudenheim unter der Rufnummer 0621/79984-200 zu wenden.