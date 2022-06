Weckruf lockt hundert Radler an

„Achtung, in die Pedale“, rief Helen Heberer, klatschte in die Hände, und schon ging es los. Rund 100 Radler starteten unter Schirmherrschaft der SPD-Stadträtin zum 41. Volksradfahren des Wallstadter Motorsportclubs „Solidarität“, nachdem am Tag zuvor 50 Biker an der 22. Motorradausflugsfahrt des Vereins teilgenommen und mit ihren schweren, lauten Maschinen für Aufsehen auf den Straßen des Orts gesorgt hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Weckruf hat geholfen“, freute sich Manuela Müller, die Vorsitzende des Motorsportclubs, über die gute Resonanz, „Das Leben geht weiter“ hatte sie – in großer Hoffnung auf ein Ende der Corona-Einschränkungen – als Motto für das Wochenende ausgegeben. Und tatsächlich kamen außer den Teilnehmern an den Touren viele weitere Wallstadter zum Platz des Vereins in der Merowinger Straße, wo der Feudenheimer Schreinermeister Gerhard Raudzis am Keyboard für Musik und 25 ehrenamtliche Helfer für die Versorgung der Gäste sorgten.

Ihnen dankte Manuela Müller ebenso wie Christian Haas, der die Ausflugsfahrt der Biker geplant hatte, und Peter Jakobi, der die Radtour konzipierte, und Michael Schlosser („Rund ums Rad“) für den Pannenservice und den Streckenposten sowie dem Roten Kreuz, Ortsverein Mannheim-Nord, für Erste Hilfe. Auch der evangelischen Pfarrerin von Wallstadt, Anna Baltes, galt ihr Dank, hatte sie doch die Biker erst nach einer Motorradsegnung auf die Strecke nach Wilhelmsfeld und dann Richtung Neckartal geschickt.

Nur durch solchen Zusammenhalt im Ort seien derartige Veranstaltungen möglich, hob Manuela Müller dankend hervor. Trotz aller Preissteigerungen habe der Motorsportclub für Essen und Getränke die gleichen Beträge wie bei der letzten Veranstaltung 2019 verlangt, „denn wir heißen ja nicht ohne Grund ,Solidarität’“, erinnerte sie daran, dass der 1923 gegründete Verein einst Teil der Arbeiterbewegung war.

„Der Verein war schon immer ein Beispiel dafür, dass die Menschen hier zusammenhalten“, lobte Schirmherrin Helen Heberer. Vereine seien „ein wichtiges Bindeglied für die Gesellschaft und stärken die Gemeinschaft“, sagte sie auch im Namen des SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und ihrer Stadtratskolleginnen Andrea Safferling und Claudia Schöning-Kalender, die zum Start gekommen waren.

Bloomaul Hans-Peter Schwöbel radelte auch mit, ebenso – mit blau-gelben Halstüchern – die Wallstadter Familie, die seit Wochen Hilfsgüter für die Ukraine sammelt. „Ein tolles Engagement, 17 Tonnen kamen schon zusammen“, hob Manuela Müller hervor. Thorsten Schurse gewann bei der Tombola das Fahrrad, das wieder – wie seit Jahrzehnten – das Ehepaar Gisela und Karlheinz Gottselig gestiftet hatten, beide knapp 90 Jahre alt, jetzt seit 70 Jahren verheiratet und Ehrenmitglieder des Motorsportclubs.