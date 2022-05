Vorort fürchtet Durchgangsverkehr

Vom Verkehr rund um die Bundesgartenschau wird „Wallstadt nicht größer betroffen sein“. Das zumindest versicherte Lara Braun, Referentin der Geschäftsführung der Bundesgartenschau, dem Bezirksbeirat Wallstadt. Die Vorort-Vertreter haben das aber kräftig angezweifelt und ihr einige Bedenken mit auf den Weg gegeben.

Laut Laura Braun hat die Bundesgartenschau mit einem Ingenieurbüro, das auch bereits für die Buga Erfurt arbeitete, ein Verkehrskonzept erstellt. Dabei habe man statt der tatsächlich erwarteten 2,1 Millionen Besucher sogar mit 2,5 Millionen Gästen kalkuliert, um „einen gewissen Puffer bei der Infrastruktur“ einzuplanen. Ohnehin rechne man damit, dass es die meiste Zeit schwache (bis 15 000 Menschen pro Tag) oder normale (bis 21 000) Tage gebe, nur selten starke (bis 27 000) oder extrem starke Tage (bis 33 000). Richtige „Extremtage“ erwarte man nur an vier Tagen – etwa an Feiertagen oder bei Großveranstaltungen.

Buga-Besucher sollen den Maimarkt-Parkplatz ansteuern. © Christoph Blüthner

Nach Erfahrungswerten anderer Gartenschauen rechnet Braun damit, dass 34 Prozent der Besucher mit dem Auto anreisen und in den Wagen dann durchschnittlich drei Personen sitzen. Auf und rund um das Spinelli-Gelände werde es aber, außer für Behinderte, keine Parkplätze geben, sagte Braun. Vielmehr würden mit Schildern alle Autofahrer auf den Maimarktparkplatz beim Flugplatz (P 20 genannt, 6000 Stellplätze) geleitet und von dort mit Pendelbussen im Fünf-Minuten-Takt zum Spinelli-Areal gebracht, die über den Wingertsbuckel auf das Buga-Gelände fahren. Engpässe fürchte man lediglich an Wochenenden während des Maimarkts. Hierfür liefen aber Gespräche zu einer Nutzung von Parkplätzen am Kurfalz-Center Vogelstang oder auf Franklin, sagte sie.

Reisebusse zum Friedensplatz

Für Benutzer des Öffentlichen Nahverkehrs, laut Laura Braun 30 Prozent der Besucher, wird ab Hauptbahnhof eine zusätzliche Linie zur Haltestelle Talstraße am Spinelli-Areal angeboten und der Takt auf den Linien zum Luisenpark verstärkt. Reisebusse, wobei man zwischen 50 und bis zu 109 pro Tag erwartet, sollen alle direkt den Luisenpark ansteuern. Sie erhalten für den Parkplatz am Friedensplatz „vorab Zeitslots von 30 Minuten, um die Fahrgäste rauszulassen“, erläuterte sie, danach sollen die großen Fahrzeuge neben dem Reitstadion abgestellt werden.

Die Bezirksbeiräte Christel Spohni, Janec Gumowski (beide SPD) und Bernd Konetschny (CDU) meldeten aber Zweifel an. Sie fürchteten Durchgangsverkehr im Vorort und wiesen etwa darauf hin, dass der Radverkehr aus Wallstadt Richtung Innenstadt an Spinelli vorbeiführt – direkt dort, wo dann alle fünf Minuten ein Pendelbus von den Parkplätzen auf das Gelände fahren soll.

Auch der Sitzungsleiter, Stadtrat Thomas Hornung (CDU), bat Laura Braun, die Bedenken wegen der Sicherheit der Radfahrer an dieser Stelle mitzunehmen. Auch mehrere Bürger befürchteten, dass sich zumindest Autofahrer aus der Umgebung nicht an Schilder halten und zum Maimarktparkplatz fahren, sondern Parkgebühren sparen wollen und in den benachbarten Stadtteilen ihre Autos abstellen.

„Ganz lässt sich das nicht verhindern“, meinte Hornung. Er bescheinigte der Bundesgartenschau-Gesellschaft aber, sie sei „auf dem richtigen Weg, alles zu tun, dass so wenig wie möglich Leute in die Stadtteile fahren“. Dabei begrüßte die Wallstadter Stadträtin Claudia Schöning-Kalender (SPD) aber, dass Wallstadt nicht – wie Feudenheim oder Käfertal-Süd – in das „Anwohnerschutzkonzept“ einbezogen ist, das strikt nur noch Anwohnerparken vorsieht. „Ich kann auch nur dringend raten, nicht auf die Idee zu kommen, das zu ändern“, verwies Schöning-Kalender auf die „aufgeregte Diskussion“ dazu in Feudenheim.

