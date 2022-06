Auf der wichtigsten Zufahrt zum Neubaugebiet Wallstadt-Nord warnt derzeit ein Schild „Vorfahrt geändert“. Bislang hatten Autofahrer auf der Klingenberger Straße in Wallstadt an der Kreuzung mit der Ernsttaler Straße nämlich Vorfahrt. Das habe „zu höheren Fahrgeschwindigkeiten verleitet“, so eine Sprecherin des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt. Auf Wunsch des Bezirksbeirats Wallstadt habe man daher die Vorfahrtsregelung an der Einmündung in rechts vor links geändert, um eine Geschwindigkeitsreduzierung zu erreichen.

Neben einer entsprechenden Beschilderung wurde dazu auch eine auffällige Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Angeregt hatte die Änderung der SPD-Bezirksbeirat Janec Gumowski bei einer Begehung zum Thema Verkehrssicherheit von Radfahrern und Fußgängern im Stadtteil im September vergangenen Jahres. Die SPD-Bezirksbeiräte seien „an den meisten Stellen für rechts vor links“, so deren Sprecher Thorsten Schurse. pwr