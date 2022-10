Verdiente Genossen haben den Stadtteil geprägt

Mancher schaute wehmütig nach oben in das schöne Dachgebälk, ließ noch mal den Blick schweifen durch die gemütlichen Räume, denn der Abschied naht. Zum Jahresende schließt Yilmaz Kalender seinen Getränkemarkt im Alten Kino in Wallstadt, und letztmals feierte der SPD-Ortsverein Wallstadt dort nun sein Herbstfest.

„Das ist alles andere als selbstverständlich“, dankte Serena Schick, die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende, Yilmaz Kalender und seiner Frau, der Stadträtin und Ortsvereinsvorsitzenden Claudia Schöning-Kalender, für die Gastgeberrolle. Noch ist unklar, was aus dem 1907 bis 1909 neben der „Linde“ erbauten Tanz-, Fest- und Turnsaal sowie späteren Kino wird. Jetzt jedenfalls sorgte hier noch mal das zum Quartett verdoppelte Duo „Honeysuckle Twins“ aus Feudenheim mit Songs aus den1960er bis 1990er Jahren für gute Musik zur Abschiedsstimmung, während die zahlreichen Gäste gerne bei neuem Wein und Zwiebelkuchen, Grillspezialitäten sowie Süßem von dem von der AWO-Ortsvorsitzenden Ursula Siegfried betreuten Kuchenbuffet zusammensassen.

„Corona lässt uns nicht los, der unsägliche Krieg beschäftigt viele Menschen“, begrüßte Claudia Schöning-Kalender die Gäste. „Aber auch in solchen Zeiten ist es wichtig, dass wir miteinander zusammenkommen“, sagte sie – und die große Besucherzahl den ganzen Tag über bestätigte ihre Einschätzung.

Gerne nutzte die Ortsvereinsvorsitzende das Fest, um besondere Jubilare zu ehren – „bewusst im Kreise des eigenen Ortsvereins und im eigenen Stadtteil im Beisein von Freunden, Verwandten und Weggenossen, nicht nur auf Ebene des Kreisverbandes“, wie Schöning-Kalender betonte. 60 Jahre bei der SPD sind beispielsweise Herbert Widder und Albert Kollnig, die beide schon 1961 eingetreten sind und wegen der Corona-Pandemie nicht vorher geehrt werden konnten.

Eintritt wegen Willy Brandt

50 Jahre zählen Gerd Schenk, Lothar Mark, Wolfgang Höll und Wolfgang Wehrheim, Siegfried Kaliske und Alice Kromer sowie Karl-Heinz Gottselig zu den Genossen. „Die damalige Eintrittswelle ist eindeutig zurückzuführen auf die Begeisterung für die Politik und auch für die Person Willy Brandt zu Beginn der 1970er Jahre“, blickte die jetzige Ortsvereinsvorsitzende zurück. Drei der Jubilare – Lothar Mark, Karl-Heinz Gottselig und Gerd Schenk – waren ihre Vorgänger im Amt, Wolfgang Wehrheim führte lange die Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV). „Sie haben in ihrer aktiven Zeit in Wallstadt viel bewegt“ bedankte sich Claudia Schöning-Kalender bei ihnen.

Spielplatz und neue Umgehung

Lothar Mark, dessen Engagement in Wallstadt begann und der dann Kulturbürgermeister sowie Bundestagsabgeordneter wurde, blickte in seiner Dankesrede darauf zurück, wie stark sich Sozialdemokraten immer im Ort in Vereinen eingebracht, den Bau eines Kinderspielplatzes am Wallstadter Bahnhof erreicht, den Bau der Umgehungsstraße erkämpft und die Organisation einer ehrenamtlichen, in dieser Form damals beispielhaften Hausaufgabenhilfe in der Wallstadtschule (seinerzeit Grund- und Hauptschule) aufgebaut haben. Mit „Wallstadt aktuell“ – inzwischen im 47. Jahrgang – habe der Ortsverein zudem „vermutlich die älteste aktive Stadtteilzeitung der SPD in der Bundesrepublik“, so Schöning-Kalender.