„Urgewalt“ erstaunt

Mit sehr großer Mehrheit steht die Gemeinde der Petruskirche hinter der Anschaffung der neuen Glocke. „Ein paar negative Stimmen gab es“, sagt Dominik Eisen, der stellvertretende Vorsitzende des Ältestenkreises: „Die meinten, man könne das Geld auch anders ausgeben“. Eine Gemeindeversammlung sei wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen. Doch durch E-Mails, Internet-Angebote und den Schaukasten habe man zur Meinungsäußerung aufgerufen und eine sehr positive Resonanz erlebt. Das zeige auch die Spendenbereitschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auslöser des Wunschs nach einer neuen Glocke waren Schäden am Glockenstuhl des teils auf das 17., teils auf das 18. Jahrhundert zurückgehenden Kirchturms. Seit 2019 darf die mit 680 Kilogramm schwerste und tiefste Glocke, die Sterbeglocke, gar nicht mehr geläutet werden. Zudem fehlt ihre Stimme im vollen Geläut, und auch die beiden verbleibenden Glocken – eine stammt von 1980, eine sogar noch von 1791 – sind seltener zu hören gewesen. „Wir haben lange überlegt, aber es gibt Zuschüsse für neue Glocken, und so eine Chance bekommen wir die nächsten 100 Jahre nicht“, erklärt der Vertreter des Ältestenkreises. Daher sei man sich einig gewesen, neben der Sterbeglocke nun eine Taufglocke anzuschaffen. „Wir haben damit Glocken, die Leben und Tod widerspiegeln“, so Eisen.

Großartiger Moment

Dominik Eisen, stellvertretender Vorsitzender des Ältestenkreises. © Michael Ruffler

Von den Gesamtkosten für die Baumaßnahme von 45 900 Euro kommen 1370 Euro von der Landeskirche, 16 956 Euro von der Stiftung Schönau, der die Baulast der Petruskirche obliegt, und 12 870 Euro von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim. 14 704 Euro bringt die Gemeinde aus Spenden und Eigenmitteln auf. Umso mehr bedauerte Eisen, dass den „großartigen Moment“ des Glockengusses nicht mehr Gemeindemitglieder miterleben konnten. Was er da gesehen habe, sei „schwer in „Worte zu fassen“, denn „das zu hören und zu riechen, ist ja noch mal ganz anders“. Jedenfalls habe ihn „diese rohe Gewalt, ja diese Urgewalt“ des glühenden flüssigen Eisens erstaunt und beeindruckt, sagt Eisen. pwr