Unfall in Mannheim-Wallstadt - Auto schleudert gegen Fußgänger

Mannheim-Wallstadt. Ein Fußgänger ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Mannheim-Wallstadt lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-Jähriger mit seinem Fiat gegen 16.50 Uhr in der Römerstraße in Richtung Vogelstang unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass er aufgrund nicht angespasster Geschwindigkeit ins Schleudern und dann von der Straße abkam. Dabei erfasste der Fiat den auf dem Gehweg laufenden Fußgänger und lud diesen auf. Das Auto prallte gegen einen Strommast. Der Fußgänger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen und lokalen Behinderungen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Feststellung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. (mit yt)