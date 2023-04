Mannheim-Wallstadt. „Am schlimmsten ist es am Geburtstag “ – so geht es sicher vielen Trauernden, die einen lieben Menschen verloren haben. Zu dem Thema bieten die Pfarrerinnen Heike Helfrich-Brucksch und Anna Maria Baltes am Mittwoch, 12. April von 15 bis 17 Uhr im Ristorante ‚la Maremma‘, Mosbacher Straße 19 in Wallstadt, das monatliche Trauercafe an. Weitere Termine sind am 24. April, 10. und 24. Mai.

