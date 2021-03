Nach der großen Resonanz im September bieten die katholische Kirche und die evangelische Petrusgemeinde in Wallstadt erneut eine ökumenische Entdeckertour für Familien an. Diesmal ist der Frühlingsanfang das Thema.

Dazu haben am Sonntag, 21. März, das katholische Familienkirchen-Team und die Petrusgemeinde zum Thema „Wo der Himmel blüht“ im Park rund um die Petruskirche zahlreiche Bastel-, Traum-, Tanz- und Experimentier-Stationen aufgebaut. Sie können ganz corona-regelkonform von Familien gemeinsam, aber im Abstand zu den anderen Teilnehmern erkundet werden. Das dauert etwa 45 Minuten, startet am Eingang in der Mosbacher Straße und endet auf der anderen Seite des Parks an der Königshofer Straße.

Dazu können sich Interessierte zwischen 11 bis 17 Uhr eine Anfangszeit für eine exklusive Tour im Internet unter petrusgemeindemannheim.church-events.de/ buchen und dann die Tour einzeln durchlaufen. Mitzubringen ist dazu neben Entdeckerfreude auch wetterfeste Kleidung, ein Mund-Nase-Schutz und gegebenenfalls etwas zu trinken. pwr