Taufe im Grünen

Die vier evangelischen Gemeinden im Mannheimer Osten, Feudenheim, Käfertal, Vogelstang und Wallstadt, laden gemeinsam zu einem Tauffest am Samstag, 24. Juli, in den Petruspark nach Wallstadt ein. Um die Hygieneregeln einzuhalten, konnten nur 10 Tauffamilien, das Angebot wahrnehmen. Die Pfarrer und Pfarrerinnen Anna Baltes, Kyra Seufert, Gerd Frey-Seufert und Diakonin Ute Mickel, die Verantwortlichen für das Tauffest, haben den Tag so geplant, dass jeweils fünf Tauffamilien am Vormittag bzw. am Nachmittag den Gottesdienst zusammen beginnen und dann jeweils mit ihren Gästen in eigens dafür aufgestellten Zelten die Taufe feiern können. Aktionen für Kinder runden das Programm für die Kleinen und die Erwachsenen ab. Musikalisch wird der Tag von einem Gesangsduo aus Wallstadt begleitet. Aufgrund der hohen Nachfrage haben sich die Verantwortlichen entschlossen, auch im nächsten Jahr wieder ein Tauffest anzubieten. Taufe einmal anders, im Petruspark in Wallstadt, wird es auch in 2022 geben. Interessierte können sich schon jetzt in allen vier Pfarrämter melden. scho

