Stadträte einstimmig für Neubau

Wallstadt soll bis 2026 ein Kultur- und Sportzentrum mit Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr bekommen. Einstimmig hat der Hauptausschuss des Gemeinderats jetzt den Grundsatzbeschluss zudem seit Jahrzehnten diskutierten Projekt gefasst. Zugleich wurde die Verwaltung beauftragt, die Planung voranzutreiben und den Bebauungsplan für den Standort auf einem „Pfarrweglänge“ genannten, 1,36 Hektar großen Feld an der Ostumgehung zu ändern. Zwar steht das Thema noch mal auf der Tagesordnung des gesamten Gemeinderats am kommenden Dienstag, aber die erneute Abstimmung gilt da nur als Formsache.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Schnappatmung“ habe der Gemeinderat bei der ersten Kostenschätzung für das Projekt im vergangenen Jahr bekommen, blickte SPD-Stadtrat Reinhold Götz zurück. Die erste Machbarkeitsstudie ging von 28 Millionen Euro aus. Nun habe man in Absprache mit der Bürgerinitiative und der Interessengemeinschaft der Vereine „Flächenoptimierungen“ vorgenommen, Verkehrs- und Technikflächen reduziert, erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz. 250 Quadratmeter, als Lager und Büro für die Jugendfeuerwehr von ganz Mannheim gedacht, fallen ganz weg. Insgesamt wurden durch „Flächensynergien“ 1900 Quadratmeter eingespart, jedoch nicht bei der bürgerschaftlichen Nutzung, stellte Kurz klar. Daher liegt der Kostenrahmen nun bei 19,5 Millionen Euro – 13,5 Millionen für Kultur und Sport, 6,5 Millionen Euro für die Freiwillige Feuerwehr.

Das mache es „ein bisschen sicherer, dass wir in der Lage sind, das Projekt zu stemmen“, erklärte Götz. Im „Idealfall“, meinte der SPD-Stadtrat, werde es ja vielleicht im Lauf der Planung noch etwas günstiger, andererseits müsse man die derzeitigen Baukostensteigerungen berücksichtigen. Er sei jedenfalls „sehr froh über dieses positive Signal für den Stadtteil Wallstadt“. Der Rückzug der katholischen Kirche, die ihr Gemeindezentrum schließen wolle, werde damit „von der Stadt aufgefangen und weiter bürgerschaftliche Angebote ermöglicht“, dankte er.

Von einem „Tag der Freude“ sprach der CDU-Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz. Er freue sich nicht nur für Wallstadt. Mit der Entscheidung für den Neubau setze sich der Gemeinderat letztlich gegen die Verwaltung durch, die das Projekt „von Anfang an nicht so richtig“ gewollt habe, so Kranz. Nun sei nach dem Grundsatzbeschluss zur Planung aber ebenso wichtig, dass der Gemeinderat dann bei den Etatberatungen im Dezember im Doppelhaushalt 2023/24 die nötigen Mittel für den Bau bereitstelle.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir hoffen, dass das jetzt möglichst zügig auf die Schiene gesetzt wird und wir auch dafür fraktionsübergreifend an einem Strang ziehen“, schloss sich dem FDP-Fraktionsvorsitzende Birgit Reinemund an. Unklar war ihr allerdings, wo die in Wallstadt gestrichenen Räume für die Jugendfeuerwehr nun untergebracht werden. „Das ist aufgeschoben und muss bei einem anderen Projekt realisiert werden, etwa bei der Feuerwache Süd“, entgegnete Erster Bürgermeister Christian Specht. Der Bedarf sei weiter da.

Neue Wohnbebauung?

Der CDU-Formulierung von einem „Tag der Freude“ schoss sich die Grünen-Fraktionsvorsitzende Stefanie Heß an. Allerdings war ihr wichtig, dass sich der auf freiem Feld geplante Neubau gut in die Landschaft einfügt, an Dach- und Fassadenbegrünung sowie genügend Versickerungsflächen gedacht wird.

„Wir freuen uns sehr für Wallstadt, denn die haben lange darauf gewartet“, erklärte ML-Fraktionschef Achim Weizel. Für ihn war aber die Frage offen, was bis zur Fertigstellung des Neubaus 2026 passiere. Schließlich wolle die katholische Kirche das Gelände des Gemeindezentrums vorher verkaufen und bei eventuellen Schäden, etwa am Dach, kein Geld mehr investieren.

Da erntete er klaren Widerspruch des Oberbürgermeisters. Allein die Frage danach sei ein „völlig verfehltes Signal“. Die Stadt habe „die klare Erwartungshaltung“, dass das Gemeindezentrum bis zur Fertigstellung des Neubaus weiter der Allgemeinheit zur Verfügung stehe, „und das weiß die Kirche auch“, bekräftigte Kurz. Wenn es sicherheitsrelevante Bauschäden gebe, werde man die Arbeiten das „bauordnungsrechtlich anordnen“, drohte der OB.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dennis Ula, der für die Fraktion LiPARTie das Projekt generell befürwortete, erkundigte sich danach, was danach denn mit der Fläche des Gemeindezentrums in der Oswaldstraße geplant sei. Darüber sei man „im Austausch“, erklärte Baubürgermeister Ralf Eisenhauer dazu nur. Die Kirche hatte immer angekündigt, dass sie das mitten im Ort gelegene Areal für Wohnbauzwecke verkaufen wolle.