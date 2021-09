SPD fragt nach Verkehrsworkshop

Die SPD im Bezirksbeirat Wallstadt will am Verkehrskonzept für den Stadtteil weiterarbeiten. Sie hat daher bei der Stadtverwaltung eine Überprüfung der Projekte, die bei den Verkehrsworkshops in dem Stadtteil 2016 beschlossen worden sind, beantragt. Vor fünf Jahren hatte es vier moderierte städtische Workshops zur Verkehrssituation in Wallstadt unter Einbeziehung der Bürger gegeben, deren Ergebnisse im Januar 2017 im Bezirksbeirat vorgestellt worden waren. Der personelle und finanzielle Aufwand dafür ist nach Meinung von SPD-Bezirksbeiratssprecher Thorsten Schurse „auch aus heutiger Sicht sehr positiv zu bewerten“. Doch nach fünf Jahren, so Thorsten Schurse, müsse nun auch einmal öffentlich dargestellt werden, welche Ergebnisse tatsächlich umgesetzt worden seien, welche Erfahrungen man damit gemacht habe, welche weiteren Maßnahmen aus heutiger Sicht weiterhin sinnvoll erscheinen und wo es eine Neubewertung oder sinnvolle zusätzliche Ideen gebe. pwr

