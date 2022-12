Sie singen an sieben Plätzen

Sie waren mal Mannheims fleißigste Sternsinger und Wallstadt der einzige Mannheimer Stadtteil, in dem die Jugendlichen stets durch den gesamten Ort gelaufen und an den Häusern in allen Straßen geklingelt haben. Aber das alte Konzept funktioniert nicht mehr. „Wir sind nicht mehr genug“, bedauert Gabriele Hirsch, die für die Pfarrgemeinde Christ König ehrenamtlich die Wallstadter Sternsinger koordiniert. Ein Problem, von dem derzeit viele Stadtteile berichten.

Corona als Einschnitt

Mehr als 50 Jahre waren in der Summe über 2500 Kinder in Kostüm und mit leuchtendem Holzstern unterwegs, haben über 600 000 Euro für Kinder in Not gesammelt. In keinem anderen Vorort, in keiner Kirchengemeinde war die Sternsinger-Aktion so umfangreich. Nicht nur, wie anderswo, auf Bestellung bei katholischen Familien, sondern überall und ökumenisch traten sie auf und versahen Türen mit dem Kreidezeichen „C+M+B“ sowie der Jahreszahl, dem Kürzel für „Christus segne dieses Haus“.

1968 hatte das Ehepaar Heinz und Margret Lang mit dem damaligen Pfarrer Anton Kunz die Sternsingeraktion ins Leben gerufen, zur heutigen Größe geführt und über Jahrzehnte begleitet. Ihnen folgte dann Diakon Bernhard Kohl, 2008 das heutige Team mit Gabriele Hirsch und einigen Mitstreitern.

Die Corona-Pandemie war ein Einschnitt. Besuche von Haus zu Haus waren nicht mehr erlaubt und verschiedene Alternativen ausprobiert worden. Doch die Zahl der motivierten Aktiven sank. Die früher zehn Gruppen – Kinder und Betreuer – werden nicht mehr erreicht. „Wir haben Werbung im Kindergarten und in der Schule gemacht“, berichtet Gabriele Hirsch, „aber wir bekommen eine so große Zahl nicht mehr zusammen“, bedauert sie. Die wäre aber nötig, um zwischen Weihnachten und dem Feiertag Heilige Drei Könige den Stadtteil mit Auftritten abzudecken.

Das Organisationsteam habe sich aber schon vor Wochen mit anderen Alternativen der Sternsingerbesuche beschäftigt. „Ich denke, wir sind dann auf einen guten Beschluss für dieses Jahr gekommen“, so Gabriele Hirsch. Danach sind die Wallstadter vom 27. bis 30. Dezember eingeladen, zu ausgewählten Plätzen im Ort zu kommen.

Dienstag, 27. Dezember um 18 Uhr auf dem Rathausplatz

Mittwoch, 28. Dezember um 18 Uhr vor dem evangelischen Gemeindehaus Königshofer Straße

Mittwoch, 28. Dezember etwa um 19.15 Uhr in Straßenheim am Brunnen vor dem Haus Nr. 21

Donnerstag, 29. Dezember um 18 Uhr auf dem Platz zwischen der Buchener Straße 63 und der Seckacher Straße 29 (neben Spielplatz)

Freitag, 30. Dezember um 17 Uhr vor dem Carl-Benz-Seniorenzentrum in Wallstadt-Nord

Freitag, 30. Dezember um 18 Uhr auf dem Platz vor dem Rohrkolbenweg an Hausnummern 19 + 21

Freitag, 6. Januar ab 13.30 Uhr bis 16 Uhr vor der katholischen Kirche.

„Wir werden jeweils mehrere Sternsingerlieder singen“, kündigt Hirsch an. Die Auftritte würden etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern. „Wir mischen alte und neue Lieder“, berichtet sie. Bei den Proben seien etwa 25 Kinder zwischen acht und 15 Jahren gewesen. Zudem hätten Sternsinger früherer Jahre angekündigt, bei den Auftritten mitzuwirken. „Ich denke, es werden jeweils 30 bis 40 Kinder sein.“

Auf den jeweiligen Plätzen könne jeder dann auch seine Spende abgeben. Die 54. Sternsingeraktion in Wallstadt steht unter dem Leitwort: „Kinder stärken – Kinder schützen. In Indonesien und weltweit“. Wer nicht bar zahlen will, kann auch das Konto der Kirchengemeinde Maria Magdalena IBAN: DE18 6709 0000 0091 8123 04 mit Verwendungszweck „Wallstadter Sternsingen“ nutzen.

Aufkleber mit Segen

Auf den Segen mit dem Zeichen „C+M+B“ müssen die Wallstadter nicht verzichten, auch wenn die Sternsinger nicht mehr von Haus zu Haus ziehen. „Wir verteilen bei den Auftritten Aufkleber, und es werden auch wie im vergangenen Jahr wieder Spendentüten mit den Segensaufklebern hinten in der Christ-König-Kirche aufliegen“, kündigt Gabriele Hirsch an.

Zum Auftakt der Aktion findet ein Aussendungsgottesdienst am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 9.30 Uhr in der Christ-König Kirche für die Gemeinden Wallstadt und Feudenheim – wo Haushalte nur auf Bestellung besucht werden – statt. Am Samstag, 7. Januar um 18 Uhr wollen in St. Hildegard in Käfertal alle Sternsinger der gesamten Seelsorgeeinheit in einem Gottesdienst die Aktion beschließen und für die Spenden danken.