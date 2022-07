Seniorentreff bleibt geschlossen

Brandschutztechnische Mängel sind schuld, dass der Seniorentreff Käfertal im Ostteil des Kulturhauses geschlossen bleiben muss. Darüber hat Jutta Breitner, die zuständige Abteilungsleiterin für Senioren im Fachbereich Arbeit und Soziales der Stadt, nun den Bezirksbeirat informiert. „Jetzt wissen wir wenigstens, woran es liegt, denn wir werden immer wieder darauf angesprochen“, erklärte SPD-Bezirksbeiratssprecherin Melanie Seidenglanz. Eine schnelle Lösung gibt es wohl nicht.

„Das ist natürlich unbefriedigend“, räumte Jutta Breitner ein. Das Team versuche, mit den bisherigen Nutzern in Kontakt zu bleiben und sie auf Angebote der Seniorentreffs benachbarter Stadtteile zu verweisen. Bei der Sanierung des Kulturhauses seien aber der Seniorentreff und die danebenliegende Wohnung nicht einbezogen gewesen. Als der Treff nach der Corona-Pause wieder geöffnet werden sollte, „wollten wir ihn so ertüchtigen, dass er gemäß der Möglichkeiten, die wir haben, wieder attraktiv wird“, so die Abteilungsleiterin. Dabei wären die Brandschutzmängel aufgefallen. „Wir hätten den Treff gerne offengelassen“, so Breitner. Eine Fachfirma sei aber nun erst beauftragt, diese Brandschutzmängel genau zu untersuchen und dann der Stadt einen Vorschlag zu unterbreiten, wie sie zu welchen Kosten beseitigt werden können. Einen Zeitplan dafür gebe es noch nicht.

Neuer Standort – oder nicht?

„Wir müssen natürlich prüfen, ob sich die Investition lohnt“, erklärte die Abteilungsleiterin. Schließlich sei schon lange bekannt, dass der Seniorentreff eigentlich zu klein und nicht barrierefrei sei. „Vielleicht sollten wir einen neuen, besseren Standort suchen“, meinte Breitner.

Darin bestärkte sie Ute Mocker, die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine und Chefin des Kulturhauses. Schon bei der Planung für die Sanierung des Kulturhauses sei geprüft worden, ob sich der Seniorentreff barrierefrei umgestalten lässt – was aber was sich aber nicht habe realisieren lassen. „Dieser Treff wird nie barrierefrei sein, sondern nur für Leute, die rüstig und beweglich sind“, meinte sie. Zudem seien „die Sanitäranlagen unter aller Sau“. Statt „viel Geld reinzustecken, sollte die Stadt sich Gedanken über einen neuen Platz machen“, forderte Ute Mocker.

Dem widersprachen aber die Bezirksbeiräte. Natürlich seien die Sanitäranlagen „in desolatem Zustand“, aber der Standort in der Ortsmitte und „im gerade umgestalteten Stempelpark optimal“, sagte Wolfgang Gassner (SPD). „Wir unterstützen das ausdrücklich“, bekräftigte Michael Mayer für die CDU und wies auf den „sehr zentral gelegenen“ Standort in der Ortsmitte hin.

Melanie Seidenglanz (SPD) wies auf die „wichtige soziale Funktion“ des Treffs hin und Christian Hötting (CDU) forderte, dem Bezirksbeirat die Kosten für die Brandschutzsanierung ebenso wie für einen möglichen barrierefreien Umbau zu unterbreiten. Zudem solle der Seniorentreff künftig für neu zuziehende Bürger besser ausgeschildert werden. Rotraud Schmidt (Linke) regte einen Ortstermin des Bezirksbeirats in der geschlossenen Einrichtung an und Michael Mayr (CDU) eine Befragung der bisherigen Nutzer. Beides sagte Jutta Breitner zu. Auf der Vogelstang habe eine Einbeziehung der Senioren „sehr spannende, gute Ergebnisse gebracht“, sagte sie. Zwei Senioren, die sich aus dem Publikum zu Wort meldeten, konnten die Bedenken wegen der Einrichtung aber gar nicht verstehen. Ein pensionierter Planungsingenieur sagte, er habe schon im März angeboten, Schönheitsreparaturen selbst vorzunehmen. Den Verweis auf Brandschutzmängel fand er übertrieben („15 Schritte, und man ist draußen vor der Tür, so klein ist das da“), und es müsse auch nicht alles barrierefrei sein. Während eine Seniorin ihn bestärkte („Sie sprechen mir aus dem Herzen“), widersprach der Sitzungsleiter, CDU-Stadtrat Alexander Fleck: „Barrierefreiheit ist heute eine Selbstverständlichkeit!“

Stadtrat Chris Rihm (Grüne) mahnte, Käfertal sei wegen der stark wachsenden Neubaugebiete bald der zweitgrößte Mannheimer Stadtteil, und der dürfe angesichts der stark alternden Gesellschaft nicht ohne Seniorentreff bleiben. Der Gemeinderat müsse das bei seinen Haushaltsberatungen im Herbst „auf dem Schirm behalten“.