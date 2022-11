Schönes Zeichen des Lichts

Zehn, neun, acht – rund 75 Kinder sind es, die mit Jens Weber lautstark einen Countdown zählen, bis sie bei eins angekommen sind. Dann folgt im Chor ein lautes „Loooos“, und die Lichterketten leuchten hell auf, die vielen bunten Kugeln fangen an zu funkeln und zu glitzern. Damit ist der Weihnachtsbaum auf dem Wallstadter Rathausplatz eingeschaltet und offiziell an die Bürger übergeben – nach zweijähriger Pause wieder mit einem Fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Endlich können wir ihn gemeinsam einschalten und wieder zusammen feiern“, freut sich Jens Weber, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV), als er auf die Bühne am Rathaus steigt. Da warten schon die rund 75 Schüler der zweiten Klassen der Wallstadtschule auf ihn. „Herzlich willkommen, jetzt beginnt die Weihnachtszeit“, singen sie. Von Scheinwerfern in schönes lila Licht getaucht und mit Flöten begleitet, bringen sie ein munteres, fröhliches weihnachtliches Repertoire. Seit Wochen haben sie es unter Leitung ihrer Musiklehrer einstudiert, jetzt dirigiert Birgit Thomas den großen Chor, dessen Mitglieder auch immer mal wieder mit gemeinsamen Gesten die Aussagen der Lieder unterstreichen.

„Kinder tragen Licht ins Dunkel, wir tragen Hoffnung in die Welt“ – als ihr Auftritt mit diesem Lied endet, gibt es nicht nur viel Beifall. „Super gemacht“, lobt Jens Weber die Schüler. Schließlich haben sie mit dem Lied auch genau das ausgedrückt, was die IWV mit dem Weihnachtsbau bezweckt – ein Zeichen des Lichts, des Friedens, der Hoffnung und der Gemeinschaft mitten im Ortskern. Schon vor fast drei Jahrzehnten hatten Heinz Will, Roland Schorr und Thomas Müller die Initiative dazu ergriffen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Advent Die schönsten Vorweihnachts-Events in den Mannheimer Stadtteilen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Weihnachten Zeichen der Hoffnung in Krisenzeit in Mannheim-Neuostheim Mehr erfahren

Maurermeister Thomas Müller ist es auch, der jetzt das Weihnachtsgebäck für das kleine Fest spendiert, der Kinderpunsch kommt von der Ratsapotheke, der Glühwein von der IWV. Schnell bildet sich rund um den Stand mit dem ehrenamtlichen Ausschank-Team eine große Menschentraube.

In vielen Jahren fanden sich immer wieder Spender, die den Baum zur Verfügung stellten. Diesmal hat ihn die IWV bei der Firma Kirschenlohr aus Fahrenbach-Trienz im Odenwald, ein auf den Anbau von Nordmannstannen spezialisierter Familienbetrieb, gekauft, und Manuela Müller – obwohl seit Frühjahr als IWV-Vorsitzende ausgeschieden – hat bei der Organisation noch mal kräftig mitgeholfen.

Sieben ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Wallstadt unter Leitung von Kommandant Enrico Starck sowie zehn Mitglieder der Jugendfeuerwehr sind angerückt, um den über sieben Meter hohen Baum aufzustellen – unterstützt von zwei Kameraden der Abteilung Nord der Freiwilligen Feuerwehr mit der Drehleiter. Schließlich sind über 200 Teile mit neuem Christbaumschmuck zu verteilen gewesen, gestiftet von Stephanie Perruccio. Am Fuß des Baums steht wieder die Krippe, im Vorjahr aus Schrottteilen geschweißt von Karlheinz Sohn.