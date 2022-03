Schnelle Hilfe für die Ukraine

Es war eine spontane Idee, „aber die Resonanz war echt überwältigend“, freut sich Dominik Eisen, zweiter Vorsitzender vom Ältestenkreis der Petrusgemeinde Wallstadt. Auf einen kurzfristigen Aufruf der Gemeinde, für die unter dem Krieg leidende Bevölkerung der Ukraine zu spenden, gingen in kurzer Zeit enorm viele Spenden ein.

„Wir wollten einfach etwas machen und den Menschen schnell helfen“, so Dominik Eisen. Die konkrete Idee lieferte dann seine Frau. Sie arbeitet bei der comepack GmbH, einem international tätigen Spezialisten für Logistikdienstleistungen im Bereich Mehrwegverpackungen mit Hauptsitz in Hirschberg, aber Niederlassungen auch in Osteuropa. „Über die Firma gelangen die Hilfsgüter nach Polen und von dort direkt in die Ukraine – so konnten wir sicher sein, dass auch alles direkt ankommt“, so Dominik Eisen.

Er dachte anfangs, dass vielleicht ein paar Kartons mit gebrauchter Kleidung zusammenkämen oder etwas Spielzeug. Aber was er dann auf einen kurzfristigen Aufruf der Gemeinde in Wallstadt erlebte, „ist für mich ganz schwer in Worte zu fassen“, so der stellvertretende Vorsitzende des Ältestenkreises.

Die Wallstadter brachten nicht nur ein paar gebrauchte Kleider, sondern viel mehr: „Wir bekamen Decken, Jacken, Mäntel, sehr viele Lebensmittel, Schokolade“, erzählt er von der Sammlung vor dem und im Gemeindehaus. Auch aus benachbarten Stadtteilen seien, nur durch die Mundpropaganda, die Menschen gekommen. „Viele Leute haben extra eingekauft und uns die Sachen gebracht – wirklich toll“, so Eisen: „Mit so viel hätten wir nicht gerechnet!“ Schließlich war nach nicht einmal zwei Tagen ein ganzer Transporter voll, der gleich Richtung Osteuropa startete.

Unterdessen hat die Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV) aufgerufen, die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft zu unterstützen, die Hilfsgüter auch direkt an die ukrainische Grenze bringt, um den Menschen schnell mit dem Nötigsten zu helfen. Gebraucht würden Schlafsäcke, Isomatten, Decken, Matratzen, Regenmäntel, Kissen, Hygieneartikel wie Duschgel, Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Windeln und Einlagen, Papierhandtücher, Wundantiseptika, Desinfektionsmittel, Binden, Bandagen, Zelte, Feldbetten, Öfen, Kessel, Mikrofaserhandtücher, wieder verwendbares Geschirr, Batterien, Kerzen, Taschenlampen sowie Lebensmittel wie Wasser, Fertiggerichte, Energieriegel, Trockenfrüchte, Nüsse, Konserven, Nudeln, Instant-Cerealien.

Gesammelt wird bei Familie Göncü im Rohrkolbenweg 32 in Wallstadt-Nord. Von Mannheim aus gehe der Transport an die ukrainische Grenze. Dort werden die Spenden von Freiwilligen übernommen und entsprechend verteilt.

