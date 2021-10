Gefühlvolle Texte werden am Freitag, 15. Oktober, um 19 Uhr in Wallstadt geboten. Im Weltladen in der Römerstraße präsentiert Kerstin Dierschke-Jancke ihr Programm „Es ist angerichtet! – Gefühlsrausch à la carte“. Ringelnatz ist vergnügt erwacht, Undine hat die Nase voll, Shirley Valentine erprobt eine besondere Diät – die Germanistin und ausgebildete Sprecherin nimmt ihre Zuhörer in einer szenischen Lesung mit auf eine Reise durch die Vielfalt der Gefühle anhand von Texten von Ringelnatz, Jandl, Krüss, Kästner, Brecht, Bachmann und Walser und gewährt einen Blick auf das Menschliche. Der Eintritt kostet sieben Euro. Teilnehmen kann nur, wer geimpft oder genesen ist (2-G Regel).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lesung ist die erste Veranstaltung nach der Umgestaltung und Renovierung des von Ehrenamtlichen aus der Christ-König-Gemeinde betriebenen Weltladens, der den fairen Handel unterstützen will. Der bisherige Sitzungsraum wurde aufgegeben zugunsten von einem wachsenden Lebensmittelsortiment, aber auch dem Ausbau des Textilbereichs – mit Anprobeecke – und einer großzügigeren Präsentation der Taschen- und Schmuckkollektion. Für die Kleinsten wird Kleidung und fair gehandeltes Kinderspielzeug angeboten, des weiteren befinden sich Yogakissen, Yogadecken und Klangschalen neu im Sortiment genauso wie eine Palette an Filzwaren. Derzeit läuft zudem noch eine Ausstellung von Freia Lerchenmüller unter dem Titel „Welt. Mensch Mensch. Welt“ mit Bildern in Mischtechnik. pwr (Bild: privat)