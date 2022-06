Radtour und Segnung für Motorräder

Ein großes sportliches Wochenende mit zwei Veranstaltungen plant – nach zwei Jahren Corona-Pause – der Motorsportclub (MSC) Wallstadt. Am Samstag, 25. Juni, beginnt die Motorradausflugsfahrt um 14 Uhr mit einer Motorradsegnung. Danach starten die Fahrerinnen und Fahrer zur 22. organisierten Ausflugsfahrt für Motorräder aller Klassen – „unter Einhaltung der Straßenverkehrsordnung und auf eigene Gefahr“, wie die Veranstalter ausdrücklich betonen. Start und Ziel ist bei Familie Müller in der Merowingerstraße 27. Ab 19 Uhr gibt es dann dort den gemütlichen MSC-Abend mit Livemusik.

Musik und Verlosung

Am Sonntag, 26. Juni, startet an gleicher Stelle das 41. Volksradfahren. Die Radfahrer fahren zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr los. Die Mitglieder haben wieder eine Strecke vorbereitet, die aber nicht für Rennräder geeignet ist. Die Strecke ist nicht beschildert, die Navigation erfolgt über das Internet über www.Komoot.de/tour/767916613. Pläne werden aber auch vor Ort verteilt. „Es gibt kein Rennen, es ist eine Familienfahrt, die fast ausschließlich auf Fahrrad und Feldwegen stattfindet“, so die Tourenplaner.

Jeder Teilnehmer erhält eine Erinnerung und nimmt an einer Verlosung teil, bei der es ein Erwachsenenfahrrad und Kleinpreise zu gewinnen gibt. Die größte, gemeinsam startende Gruppe erhält einen Sonderpreis. Zudem plant der Verein sonntags parallel zur Ausflugsfahrt einen musikalischen Frühschoppen mit Gerhard Raudzis am Keyboard und tischt zur Stärkung der Teilnehmer die selbst zubereitete Erbsensuppe auf. Schirmherrin der Veranstaltung ist Stadträtin Helen Heberer (SPD).