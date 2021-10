Quartiersgarage soll große Parkplatznot lösen

Mit dem Neubau eines Parkhauses will die SPD die Probleme der oft eng zugeparkten Straßen in Wallstadt-Nord lösen. Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat daher einen Antrag zum Bau einer neuen Quartiersgarage gestellt. Die Bezirksbeiräte aller Parteien stimmen dem Vorstoß weitgehend zu. Die Finanzierung des Neubaus, Betreiber, Zeitplan und Standort sind aber noch unklar.

Auf den oft schmalen Gehwegen kommen kaum Fußgänger und schon gar keine Menschen mit Kinderwagen durch, auf den Straßen haben es Rettungswagen, Paketlieferanten oder der Linienbus schwer: Die Parkprobleme in Wallstadt-Nord beschäftigen den Bezirksbeirat schon lange. Die Stadt hatte in dem ökologischen Neubaugebiet nur einen Stellplatz pro Wohnung verlangt, doch viele Familien haben mindestens zwei Autos – weshalb der spärlich ausgewiesene öffentliche Parkraum völlig überlastet ist.

„Die aktuelle Parksituation belastet viele Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Die Stadt muss hier schnell eine Lösung finden!“, begründet die Wallstadter SPD-Stadträtin Claudia Schöning-Kalender den Vorstoß ihrer Fraktion. „Ein bisher nicht bebautes Grundstück in der Storchenstraße, für das es auch absehbar keine Nutzungspläne gibt, könnte ein geeigneter Platz sein“, greift Schöning-Kalender einen Vorschlag von Anwohnern auf. Der Neubau solle luftdurchlässig sein, begrünt und so geplant werden, dass er ohne hohe Kosten wieder zurückgebaut werden kann – sollte die Zahl der Autos im Zuge der Klimadebatten doch zurückgehen. Da die Quartiersgarage das Parkproblem wegen der Bauzeit nur mittelfristig lösen könne, regt die SPD eine Zwischenlösung auf zwei privaten Grundstücken in der Kormoranstraße an.

Kosten ungeklärt

Bei einer Begehung der SPD hätten Bewohner aus Wallstadt-Nord mehrere Grundstücke vorgeschlagen, berichtet Thorsten Schurse, der SPD-Bezirksbeiratssprecher. „Falls der Bebauungsplan geändert werden müsste, würde es natürlich sehr schwierig“, so Schurse. Schurse sieht, obgleich er die Idee begrüßt, „noch genügend Fallstricke“, wie er einräumt: „Ein von Anwohnern mit eigenen Mitteln erbauter und bewirtschafteter Stellplatzhof oder gar ein kleines Parkhaus ist schon ein anspruchsvolles Projekt“, seien doch in Wallstadt Nord bereits Tiefgaragenstellplätze für 100 Euro und Parkplätze im Freien für bis zu 50 Euro monatlich vermietet worden. Inwieweit ein solches Parkhaus nach dem Bau angenommen würde, sei „dann die nächste Frage“, so der SPD-Sprecher. „Ein Teil der Anwohner würden es sicher nutzen“, ist er überzeugt. „Für weiter entfernte Teile von Wallstadt-Nord wäre es wohl nicht attraktiv – auch heute kann man ja jenseits der Bahnschienen oder am Friedhof praktisch immer freie kostenlose Parkplätze finden“, gibt er zu bedenken. Hier seien vielen Anwohnern die Wege zu lang.

Offen sei ja auch noch, was ein Stellplatz in einer solchen Garage kosten werde – auch im Verhältnis zu den bald steigenden Gebühren für Falschparker. „Damit ändert sich die Rechnung zugunsten von Parkplätzen, die etwas kosten“, glaubt Schurse. Ein wirtschaftliches Risiko bestehe bei dem Vorhaben für die privaten Betreiber. „Wenn sie dieses Risiko eingehen, ist das aller Ehren wert und ein lohnenswerter und interessanter Versuch, Parkprobleme privat zu lösen – zumindest für nahe gelegene Bereiche“, so Schurse.

Supermarkt-Parkplätze nutzen

Für die CDU begrüßt deren Bezirksbeiratssprecher „alle Instrumente, die genutzt werden, um die sehr angespannte Parksituation in Wallstadt-Nord zu entlasten“, so Martin Dubbert: „Aus unserer Sicht muss sofort gehandelt werden!“ Allerdings fordert er für den Neubau eine Dachbegrünung und eine modulare, offene Bauweise, bei der man auch vom Auto- zum Fahrradparkhaus wechseln oder das Objekt teilweise mit geringen Kosten wieder zurückbauen können. Zudem stellt Dubbert die Frage, ob die Parkplätze kostenlos oder zu welchem Preis zur Verfügung gestellt werden. Und er bedauert, dass die CDU-Bezirksbeiräte bisher nicht einbezogen worden seien.

Nach den Kosten fragt ebenso Cornelia Schacht (Grüne), weiß sie doch von vielen Tiefgaragenstellplätze, die nicht angemietet werden, da es – noch – kostengünstiger ist, sein Auto auf der Straße abzustellen. Generell findet Schacht eine Quartiersgarage „auf jeden Fall sinnvoll“ sieht das aber nur als langfristige Lösung, da dafür ja erst Gelder bereitgestellt werden müssten und es da ja schon Probleme für den Bau der Kultur- und Sporthalle gebe. Wegen der Dringlichkeit regt Schacht an, ob man nicht auf den privaten Parkplätzen von Aldi oder Penny Anwohnern ein Sondernutzungsrecht außerhalb der Öffnungszeiten einräumen könne, wenn sie ohnehin leer stehen.

Laut Horst Blass von der FDP hat sich die Parkplatzsituation in Wallstadt-Nord zwar verschärft, „ist aber noch weit von einem echten Problem entfernt“, meint der Bezirksbeirat, der selbst dort wohnt: „Die Menschen sind bequem und werden vor ihrem Haus den Platz suchen“, so Blass: Wenn man so etwas plant, sollte man zumindest zwei Stellen aussuchen und nicht zwei Grundstücke nebeneinander belegen“, findet er und will mal in der Nachbarschaft fragen, wer sich zu diesen Preisen beteiligen würde.

