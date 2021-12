Professor war neidisch

Im September 2020 ist er gekommen, bis Sommer 2022 ist er da: Lehrvikar Marcus Held freut sich riesig, dass er in einer so entscheidenden Phase in der Wallstadter Petrusgemeinde sein und dann noch den Glockenguss miterleben darf.

Der 44-jährige promovierte Theologe ist ein, wie er sagt, „Spätberufener“. Er hat Systematische Theologie, Religionsphilosophie und Soziologe studiert, war lange in der universitären Forschung und Lehre sowie als Reiseleiter im Heiligen Land tätig. Dann kam ein Angebot, nach New York zu gehen, in die theologische Forschung – oder in eine Gemeinde. „Ich habe mich für die Menschen entschieden, wollte gerade aufgrund der Corona-Krise für Menschen da sein, raus aus der Universität“, sagt er.

Sehr viel Solidarität

Marcus Held, derzeit als Vikar an der Petrusgemeinde. © Michael Ruffler

Dabei habe er einen „Praxisschock erlebt – aber in positivem Sinne“, so Held: „Ich spüre, dass ich hier am richtigen Platz bin!“ In der Wallstadter Petrusgemeinde habe er während der Corona-Pandemie „sehr viel Solidarität“ gespürt. „Es gibt hier viele Menschen, die an die Kirche glauben, die sich sehr aktiv einbringen, die sie unterstützen und für die diese Kirche auch ein ganz wichtiger Anlaufpunkt ist“, hat er festgestellt. Bei den Gottesdiensten gebe es eine „gute Besucherkultur“, aber auch die Alternativangebote während der Corona-Pandemie seien sehr gut angenommen worden, freut er sich. Für ihn sei schön gewesen, dass er diese mitgestalten durfte.

Als er seinem Liturgieprofessor von der anstehenden Glockenweihe erzählte, „wollte der unbedingt mitkommen“, erzählt Held. Der sei „richtig neidisch“ gewesen: „Er hat so etwas in 30 Jahren noch nicht erlebt, und ich stehe jetzt hier“, freute er sich. Schließlich bekomme man so eine Chance nur einmal im Leben. „Mir würde auch keine Kirchengemeinde einfallen, die in Mannheim noch eine Glocke braucht“, denkt er, dass es so schnell keinen Guss mehr gibt. Für ihn sei es „in unglaubliches Erlebnis mit allen Sinnen“ gewesen, schwärmt der Lehrvikar, „wirklich super“. Er hätte sich den Ablauf „nicht so erhaben vorgestellt“. pwr

