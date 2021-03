Im „frühen Frühsommer, im Mai oder Juni“, soll im historischen Gasthof „Pflug“ in Wallstadt ein Bäckerei-Bistro der Familie Döringer mit einer Partnerfiliale der Deutschen Post DHL eröffnen. Diesen neuen Termin nannte nun Dierk Koller vom Wallstadter Architekturbüro Koller, der das denkmalgeschützte Gebäude am Rathausplatz zu einem Wohn- und Geschäftshaus umbaut.

Zuletzt war von einer Eröffnung im Februar die Rede, ein am Gebäude hängendes Transparent nennt derzeit „Frühjahr“. Der Termin wird in Wallstadt sehnsüchtig erwartet, weil es seit der Schließung der langjährigen Postfiliale im November 2019 nur eine kleine, selten geöffnete Post-Anlaufstelle im Supermarkt „Markthaus“ gibt. Bei ihr bilden sich oft Warteschlangen, sie kann auch keine Pakete lagern und ausgeben.

Gastronom hat abgesagt

Der „Pflug“ Der „Pflug“ ist der älteste Gasthof in Wallstadt. Das Haus wurde nach Angaben des Marchivum „wohl im Jahre 1809“ erbaut. Seine Außenfront ist bis heute unverändert geblieben. 1885 ging er in den Besitz der Familie über, deren Nachkommen er zuletzt gehörte. Nach dem Tod der langjährigen Wirtin Ruth Schmitt im Mai 2015 war er geschlossen. Zum Jahreswechsel 2015/16 wurde das Gebäude als heimatgeschichtlich und künstlerisch wichtig unter Denkmalschutz gestellt. Das galt aber nicht für den kleinen Anbau, der im Sommer vergangenen Jahres abgerissen wurde. pwr

Schon deshalb und wegen der prominenten Lage direkt im Ortskern sind viele Wallstadter neugierig, wie es mit dem Bauprojekt weitergeht. Koller sowie der Schriesheimer Immobilienmakler und Unternehmensberater Matthias G. Weigel hatten mit der „KoW Projektgesellschaft“ das seit 2015 leerstehende und älteste Gasthaus des Orts 2017 erworben. „Die Post und die Bäckerei kommen auf jeden Fall“, versichert Claudia Koller, Geschäftsführerin der Projektgesellschaft. Auch darüber hinaus bleibe „das Konzept unverändert“. „Wir bauen genau wie vorgesehen“, betont Architekt Dierk Koller zu dem zuletzt auf Kosten von 3,2 Millionen Euro bezifferten Projekt, bei dem das Architekturbüro in das erste, früher als Festsaal und dann für Hotelzimmer dienende Geschoss des Gasthauses einziehen will.

Allerdings wird laut Claudia Koller in das Ladenlokal im Erdgeschoss des neu geplanten Anbaus vom „Pflug“ doch nicht das lange als Mieter genannte Delikatessengeschäft mit kleiner Gastronomie als Ableger einer Craft-Beer-Hausbrauerei aus Ladenburg einziehen. „Wegen der Corona-Pandemie bekommt derzeit kein Gastronomiebetrieb eine Finanzierung“, erklärt sie. „Aber wir haben neue Interessenten, wir sind in guten Gesprächen“, sagt Claudia Koller. Auch einer der Käufer der Dachgeschosswohnungen sei abgesprungen, „aber die ist schon wieder verkauft“, erklärt sie.

Doch nicht nur bei der Vermarktung gab es kurzfristig Rückschläge. „Wir hatten auch Bauverzögerungen“, räumt der Architekt ein. Ein Grund sind Auflagen des Denkmalschutzes, die es für die Sanierung ältesten Gasthauses des Orts gibt. Das reicht bis hin zur Frage, welche Farbe die neuen Fenster haben sollen. Da muss der Bauherr einen Vorschlag machen, der von der Denkmalbehörde zu genehmigen ist.

Ob bei der Zusammenarbeit mit Ämtern oder mit anderen Partnern, etwa Statikern – zudem wirke sich die Corona-Pandemie aus, weil Mitarbeiter manchmal zu Haue arbeiten und nicht immer Zugriff auf alle Unterlagen haben, erzählt Dierk Koller. „Die jetzigen Umstände machen ein ohnehin kompliziertes Vorhaben noch komplizierter“, erklärt er, denn ohnehin sei der Umbau eines so alten, unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes schwierig. „Es ist nicht einfach, ein altes Gebäude zur Nutzung nach heutigem Standard umzuwidmen“, so Dierk Koller.

Die Corona-Pandemie schränke ferner die Verfügbarkeit von Baustoffen ein. „Unsere Baustelle ist insbesondere bezüglich der Lieferengpässe für Holz und Stahlbauteile betroffen“, so der Architekt. Doch jetzt wurden zumindest 2,5 Tonnen Stahl angeliefert, auf das Holz wartet Koller noch. Schließlich ist geplant, im April den Dachstuhl des historischen Gebäudeteils komplett zu erneuern. Das ist auch deshalb nötig, um die Wände zu stabilisieren – denn wegen des Denkmalschutzes ist nur eine innenliegende Wärmedämmung möglich.

Von Archäologen untersucht

Schon bisher sei, etwa in Sachen Haustechnik, „viel passiert, was man nur an der Baustelle von Außen nicht sieht“, so der Architekt. Im April würden aber auch die Bauarbeiten für den neuen Anbau auf dem freigeräumten Baufeld beginnen. Die Zeit bisher haben Experten der Reiss-Engelhorn-Museen genutzt – sowohl Archäologen als auch Dendrochronologen –, die das Alter von Holz bestimmen können. Dabei kam heraus, dass der Gewölbekeller, auf den der heutige „Pflug“ gebaut wurde, sehr viel älter ist als bisher bekannt. Wie alt, das steht derzeit aber nicht fest – die Untersuchungen der Funde laufen noch.