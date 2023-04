Parkplatz an Sportanlage in Mannheim-Wallstadt gesperrt

Mannheim. Im Zuge weiterer Sanierungsarbeiten an der Römerstraße in Mannheim-Wallstadt wird der Parkplatz an der Sportanlage gesperrt sein. Ab Montag, 3. April, wird der Bau von einem Geh- und Radweg zwischen der Einmündung „Auf den Ried“ bis zum Parkplatz fortgesetzt, teilt die Stadt mit. Während der Sanierungsarbeiten kann die Römerstraße jederzeit halbseitig befahren werden.

Nach den voraussichtlich dreiwöchigen Arbeiten am Geh- und Radweg soll der Parkplatz selbst erneuert werden. In dem geplanten Zeitraum über etwa sieben Wochen wird der Parkplatz nicht zur Verfügung stehen, heißt es von der Stadt.